لخصوبة الرجال.. 3 فواكه تعزز الحيوانات المنوية 

تحتوي العديد من الفواكه على عناصر غذائية أساسية تساهم في تحسين صحة الحيوانات المنوية وزيادة فرص الإنجاب.

أحمد صلاح يقول لـ"مصراوي"، إليك ثلاثة أنواع من الفواكه التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي:

الموز

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية، يحتوي الموز على نسبة عالية من فيتامين B6 الذي يؤدي دورًا حيويًا في إنتاج هرمون التستوستيرون، وهو هرمون ذكوري أساسي لنمو الحيوانات المنوية، كما أنه غني بالبوتاسيوم الذي يساعد على تنظيم ضغط الدم وتحسين الدورة الدموية، مما يساهم في وصول المزيد من الأكسجين والعناصر الغذائية إلى الخصيتين.

العنب

يعتبر العنب مصدراً غنياً بمضادات الأكسدة، خاصة ريسفيراترول، التي تساعد على حماية الحيوانات المنوية من التلف الناتج عن الجذور الحرة، كما أنه يحتوي على فيتامين C الذي يعزز جهاز المناعة ويحمي الجسم من الأمراض.

الرمان

أن الرمان يزيد من عدد الحيوانات المنوية ويحسن حركتها، كما أنه غني بمضادات الأكسدة التي تحمي الحيوانات المنوية من التلف، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الرمان على هرمون الأنثوسيانين الذي يساعد على زيادة تدفق الدم إلى منطقة الحوض وتحسين الانتصاب.