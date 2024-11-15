prostestcancer

إعلان

لخصوبة الرجال.. 3 فواكه تعزز الحيوانات المنوية 

10:00 ص الجمعة 15 نوفمبر 2024

الفواكه

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

تحتوي العديد من الفواكه على عناصر غذائية أساسية تساهم في تحسين صحة الحيوانات المنوية وزيادة فرص الإنجاب.

أحمد صلاح يقول لـ"مصراوي"، إليك ثلاثة أنواع من الفواكه التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي:

الموز

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية، يحتوي الموز على نسبة عالية من فيتامين B6 الذي يؤدي دورًا حيويًا في إنتاج هرمون التستوستيرون، وهو هرمون ذكوري أساسي لنمو الحيوانات المنوية، كما أنه غني بالبوتاسيوم الذي يساعد على تنظيم ضغط الدم وتحسين الدورة الدموية، مما يساهم في وصول المزيد من الأكسجين والعناصر الغذائية إلى الخصيتين.

العنب

يعتبر العنب مصدراً غنياً بمضادات الأكسدة، خاصة ريسفيراترول، التي تساعد على حماية الحيوانات المنوية من التلف الناتج عن الجذور الحرة، كما أنه يحتوي على فيتامين C الذي يعزز جهاز المناعة ويحمي الجسم من الأمراض.

الرمان

أن الرمان يزيد من عدد الحيوانات المنوية ويحسن حركتها، كما أنه غني بمضادات الأكسدة التي تحمي الحيوانات المنوية من التلف، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الرمان على هرمون الأنثوسيانين الذي يساعد على زيادة تدفق الدم إلى منطقة الحوض وتحسين الانتصاب.

فواكه خصوبة الرجال
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مشروبات تعزز عملية الهضم بعد تناول العشاء 

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو