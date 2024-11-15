هذا ما يحدث للجسم عند النوم لـ 8 ساعات متواصلة 

كتبت- أسماء العمدة:

النوم لـ 8 ساعات متواصلة هو هدية ثمينة لجسمك وعقلك، خلال هذه الفترة، يخضع جسمك لسلسلة من التغيرات الإيجابية التي تساعده على الاسترخاء والتعافي والتجدد.

إليك بعض أهم الفوائد التي تجنيها عند الحصول على قسط كافٍ من النوم، وفقًا لموقع mayoclinic.

إصلاح الأنسجة

خلال النوم، يقوم الجسم بإصلاح الأنسجة التالفة وإنتاج خلايا جديدة، مما يعزز عملية الشفاء والتئام الجروح.

تعزيز الجهاز المناعي

النوم الكافي يساعد على تقوية جهاز المناعة، مما يجعلك أقل عرضة للإصابة بالأمراض والعدوى.

تنظيم الهرمونات

النوم يؤدي دورًا حاسمًا في تنظيم هرمونات الجسم، بما في ذلك هرمونات الجوع والشبع، مما يساعد على الحفاظ على وزن صحي.

تحسين الذاكرة والتركيز

أثناء النوم، يتم تثبيت الذكريات ومعالجتها، مما يحسن من وظائف الذاكرة والتركيز والتعلم.

خفض ضغط الدم

النوم العميق يساعد على خفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

تحسين المزاج

النوم الكافي يساعد على تنظيم المزاج وتقليل الشعور بالتوتر والاكتئاب.

زيادة الطاقة والنشاط

الاستيقاظ بعد نوم عميق يمنحك شعورًا بالانتعاش والحيوية والطاقة اللازمة لمواجهة يومك.

ما يحدث إذا لم تحصل على قسط كافٍ من النوم؟

يصبح الجسم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى والمرض.

قد تعاني من التوتر والقلق والاكتئاب.

قد تواجه صعوبة في التركيز والتعلم وتذكر المعلومات.

قد يؤدي نقص النوم إلى زيادة الشهية وتناول المزيد من الطعام، مما يؤدي إلى زيادة الوزن.

زيادة خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل السكري وأمراض القلب والسكتة الدماغية.