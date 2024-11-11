يقضي على الكوليسترول الضار.. طعام يحمي من مرض السكري

كتبت- أسماء العمدة:

هل تعلم أن هناك فواكه بسيطة يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا في صحتك، خاصةً إذا كنت تعاني من مرض السكري أو تبحث عن تعزيز صحة دماغك؟

يقول حازم علي، استشاري التغذية العلاجية، إن تناول ثمرتين من هذه الفاكهة يمكن أن يجعل دماغك أكثر نشاطًا وصحة، كما يساعد على خفض مستويات السكر في الدم.

وقد تتساءل عن أي فاكهة تحمل كل هذه الفوائد؟ الجواب يكمن في الفراولة: فهي الكنز الصغير لصحة الدماغ ومراقبة مستويات السكر، وفقًا لـ"علي" خلال حديثه مع "مصراوي".

وتابع أن الفراولة تحتوي على مركبات مضادة للأكسدة، تساعد على حماية خلايا الدماغ وتحسين الوظائف الإدراكية والذاكرة.

وأشار إلى أن الألياف الموجودة في الفراولة، تساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم، ما يجعلها خيارًا ممتازًا لمرضى السكري.

مصدر جيد للفيتامينات والمعادن

وبين أنّ الفراولة غنية بفيتامين C والمنغنيز، اللذين يدعمان صحة الجهاز المناعي ويحميان الخلايا من التلف.

واختتم "علي" قائلاً: "الفراولة منخفضة السكر على عكس العديد من الفواكه الأخرى، ما يجعلها آمنة لمرضى السكري، وهي غنية بالعناصر الغذائية، وتحتوي على مجموعة واسعة من الفيتامينات والمعادن والألياف التي تفيد الجسم ككل، ويمكن تناولها طازجة أو إضافتها إلى العصائر والسلطات والزبادي".

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