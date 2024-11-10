دراسة: النشاط البدني يحمي الأمهات من الاكتئاب

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة كامبيناس بالبرازيل إن ممارسة التمارين متوسطة الشدة لمدة 80 دقيقة أسبوعيا مثل المشي السريع، والتمارين الرياضية المائية، وركوب الدراجات الثابتة، وتدريبات المقاومة باستخدام الأربطة أو الأوزان أو وزن الجسم، يحد من كآبة ما بعد الولادة.

ووجدت النتائج أن 80 دقيقة في اليوم لمدة 4 أيام في الأسبوع تكفي لتحقيق التأثير الإيجابي، وأنه كلما زادت شدة التمارين زادت الفائدة.

وسعى الباحثون إلى معرفة المدى الزمني لتأثير التمارين والنشاط البدني على منع اكتئاب ما بعد الولادة، واحتمال امتداد التأثير أسابيع أو أشهر، وفقا لموقع "مديكال إكسبريس".

وراجع الباحثون 35 دراسة فريدة من أصل 1152 دراسة أولية، 26 تجربة عشوائية محكومة، و9 تدخلات غير عشوائية، شملت 4072 مشاركة من 14 دولة.

وأظهرت الدراسة أنه مقارنة مع غياب ممارسة التمارين الرياضية، ارتبطت التدخلات التي تقتصر على التمارين الرياضية فقط بأعراض أقل حدة في الاكتئاب والقلق بعد الولادة، وانخفاض احتمالات الإصابة بالاكتئاب الشديد بعد الولادة بنحو النصف، 45%.

وكانت بداية التدخل قبل 12 أسبوعاً بعد الولادة مرتبطاً بانخفاض أكبر في أعراض الاكتئاب مقارنةً مع بدايته لاحقاً.

وكلما زادت التمارين الرياضية، انخفضت شدة أعراض الاكتئاب، ولكن الحد الأدنى المطلوب لخفض معتدل لشدة الأعراض، كان ما لا يقل عن 80 دقيقة أسبوعياً من التمارين متوسطة الشدة، على الأقل طيلة 4 أيام في الأسبوع.

وقالت النتائج إن التمارين الرياضية بعد الولادة تقلل بشكل عام من شدة أعراض الاكتئاب، والقلق، واحتمالات الإصابة باكتئاب بعد الولادة"، وأن البداية في ممارستها في الأشهر الـ 3 الأولى بعد الولادة، تحسن الصحة العقلية للأم

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