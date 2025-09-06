هنا الزاهد تخطف الأنظار بفستان جذاب

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة هنا الزاهد بإطلالة ناعمة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت هنا فسانا طويلا باللون الذهبي اللامع بقصة ضيقة وانسيابية على الجسم.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، وركزت على رسمة عيونها.

واختارت هنا تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها بِشكل عفوي.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات بسيطة مكونة من قلادة، وخاتم، وحلق، وأسورة.

وفقًا لموقع "Vogue"، يمنح اللون الذهبي من يرتديه إطلالة ملكية ساحرة تجمع بين الجاذبية والفخامة، بالإضافة إلى تعزيز شعور الثقة بالنفس والأناقة.

كما يتميز اللون الذهبي بقدرته الفريدة على لفت الأنظار بسرعة بفضل لمعانه وبريقه اللافت، ما يجعله الخيار الأمثل للمناسبات الخاصة والسهرات.