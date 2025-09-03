إعلان

نسرين طافش بإطلالة كاجوال.. ما سر اختيارها هذا اللوك؟

10:37 م الأربعاء 03 سبتمبر 2025
كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة نسرين طافش بإطلالة كاجوال، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت نسرين توب أبيض، ونسقت أسفله بنطلون جينز فاتح. وحزام أبيض عند منطقة الخصر.

واعتمدت مكياجا ناعما، إذ وضعت أحمر بألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات بسيطة مكونة من حلق، بالإضافة إلى ساعة يد، ونظارة شمسية باللون الأسود.

ونسقت مع إطلالتها حذاء أنيق باللون الأبيض وحقيبة يد بني.

وفقا لموقع "vault"، الإطلالة الكاجوال تتميز بسهولة تنسيقها، يمكنك بسهولة ارتداء بنطلون جينز مع قميص أو توب، كما فعلت نسرين طافش.

