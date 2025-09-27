منة عرفة بإطلالة جريئة.. ما سر اللوك؟

أنيقة وجذابة.. 8 صور ومعلومات عن إطلالة يارا في أحدث ظهور

ظهرت الفنانة منة عرفة بإطلالة جريئة، وذلك خلال مجموعة صور شاركتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

أطلت منة مرتدية جامبسوت باللون الأسود شفاف، ونسقت معه حزام عند منطقة الخصر.

واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري.

كما اختارت منة تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى.

ونسقت مع إطلالتها حذاء أنيق باللون الأسود.

وأكملت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة حلق، وأسورة.

وفقا لموقع "charlotte tillbury"، يساعد وضع مكياج قوي باللون الأحمر الناري على إبراز ملامح الوجه.

كما أنه يتناسب مع درجات البشرة، ويمنحك شعورا بالقوة والثقة بالنفس.