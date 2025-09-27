إعلان

منة عرفة بإطلالة جريئة.. ما سر اللوك؟

كتبت- أسماء مرسي:

10:40 م 27/09/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    منة عرفة
  • عرض 4 صورة
    منة عرفة
  • عرض 4 صورة
    منة عرفة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ظهرت الفنانة منة عرفة بإطلالة جريئة، وذلك خلال مجموعة صور شاركتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

أطلت منة مرتدية جامبسوت باللون الأسود شفاف، ونسقت معه حزام عند منطقة الخصر.

واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري.

كما اختارت منة تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى.

ونسقت مع إطلالتها حذاء أنيق باللون الأسود.

وأكملت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة حلق، وأسورة.

وفقا لموقع "charlotte tillbury"، يساعد وضع مكياج قوي باللون الأحمر الناري على إبراز ملامح الوجه.

كما أنه يتناسب مع درجات البشرة، ويمنحك شعورا بالقوة والثقة بالنفس.

منة عرفة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

وزير الخارجية: لن نشارك في نكبة جديدة للفلسطينيين ومستعدون للبناء على رؤية ترامب
لأول مرة.. إسرائيل تروي كيف وصلت إلى نصر الله في مخبئه - فيديو وصور
النيابة الإدارية تكشف مفاجآت في حريق مصنع المحلة: غير مرخص والعمال بلا تأمين