"دون بطانة ومكشوفة".. أجرأ إطلالات النجمات في ختام مهرجان كان

كتبت- أسماء مرسي:

شهد مهرجان كان السينمائي في دورته الـ78، كالعادة، تنافسا شديدا بين النجمات على السجادة الحمراء، ولكن بعضهن اخترن تصميمات كانت الأكثر جراءة.

في السطور التالية، إليكم أجرأ إطلالات النجمات في ختام مهرجان كان السينمائي، وفق ما ذكرته مصممة واستشارية الأزياء زينب الشوربجي في تصريح لـ"مصراوي".

عارضة الأزياء فريدا آسين

تألقت عارضة الأياء النرويجية فريدا آسين بفستان وردي اللون، مطرز بالكامل بالترتر والكريستال باللونين الوردي والفضي، تميز بقصة "الكورساج" المكشوفة عند الصدر والمحددة للجسم، بينما انسدلت التنورة التول الشفافة من بداية الأرداف إلى الأسفل، ودون بطانة، ما أضفى على الإطلالة لمسة جريئة للغاية.

علياء بهات

ظهرت الممثلة الهندية علياء بهات بإطلالة فريدة بساري هندي من تصميم دار الأزياء العالمية "جوتشي"، تميز بأنه بتطريزات كاملة بنمط "GG Monogram"، وهو تصميم مميز تُعرف به الدار.

تكونت الإطلالة من قطعتين: الأولى كانت عبارة عن حمالات صدر مكشوفة الكتفين والظهر، تنتهي عند نهاية الصدر وتكشف البطن، أما الساري، فكان ملتفا على الخصر ومنسدلا على الكتف والظهر.

مارينا روي باريوسا

أطلت الممثلة وعارضة الأزياء البرازيلية مارينا روي باريوسا بفستان ناعم وبسيط بلون البيبي بينك، من توقيع دار "شوبارد" العالمية.

تميز الفستان بتصميمه من التول الشفاف المطرز ببساطة، ليظهر الجسم بالكامل، كما أبرز الفستان قصة جريئة عند الرقبة والصدر الشفافين، ما جعل إطلالتها أكثر إثارة وجراءة على السجادة الحمراء.

وافتتح مساء الثلاثاء 13 مايو مهرجان كان السينمائي الدولي دورته الـ78 لعام 2025، بمشاركة النجوم وصناع السينما بمصر والعالم.

وتألق العديد من النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، على مدار أسبوع من انطلاق المهرجان؛ بإطلالات خطفت الأنظار.

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