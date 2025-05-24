"شياكة وأناقة".. 15 صورة لأجمل إطلالات النجمات في ختام مهرجان كان

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت العديد من النجمات خلال حضورهن ختام مهرجان كان السينمائي في دورته الـ78، بإطلالات جذابة وساحرة.

هذا الإطار، نستعرض لكم أجمل إطلالات النجمات التي لفتت الأنظار خلال ختام مهرجان كان السينمائي، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" وموقع "deadline".

علياء بهات

خطفت الممثلة الهندية علياء بهات الأضواء بإطلالة فريدة ومميزة، إذ ارتدت ساري أنيقا باللون الرصاصي من توقيع العلامة التجارية الشهيرة "جوتشي"، تميز بترصيعه بكريستالات سواروفسكي الفاخرة التي أضفت عليه لمعانا، وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم بدرجات النيود، واختارت تسريحة شعر منسدلة على كتفيها، ما أضفى عليها لمسة من البساطة والرقي.

كيت بلانشيت

تألقت الفنانة العالمية كيت بلانشيت بفستان طويل باللون الأسود، تميز بقصته الانسيابية التي أبرزت قوامها بشكل أنيق.

جاء الفستان بياقة عالية ودون أكمام، مع تصميم ظهر مفتوح أضاف لمسة جريئة، وتركت كيت خصلات شعرها منسدلة على الجانبين.



إيل فانينج

بإطلالة ناعمة وساحرة، ظهرت الممثلة الأمريكية إيل فانينج بفستان أنيق باللون "البيبي بلو" الفاتح، ونسقت مع الفستان حزاما رفيعا عند منطقة الخصر باللون الأسود.

كما اختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، واعتمدت مكياجا قويا وجريئا، حيث وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر.

تمارا قباني

تألقت مصممة الأزياء ومقدمة البرامج السعودية تمارا قباني بفستان أنيق باللون البينك، جاء بقصة الأوف شولدر وزُين بتطريزات ورود رقيقة أضفت عليه لمسة أنثوية.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود، واختارت تصفيفة شعر منسدلة على الجانبين، ما أبرز جمالها.