كتبت- أسماء مرسي:

أعلنت مسابقة ملكة جمال العالم الثانية والسبعون عن تأهل 20 متسابقة للنهائيات في تحدي "وجها لوجه" المقابلة المباشرة، وذلك بعد جولة أولى أقيمت في ولاية تيلانجانا الهندية.

ولم تقتصر معايير الاختيار على المظهر الخارجي فحسب، بل أظهرت المتسابقات المتأهلات قدراتهن الفائقة في البلاغة والذكاء.

ووفقا لموقع "mahamedianews"، أظهرت المتنافسات قدراتهن الفائقة في التعبير عن قضايا مهمة بشجاعة وأصالة، ما يشير إلى أن المنافسة لا تعتمد فقط على الجمال، بل على الشخصية القوية والقدرة على التأثير الإيجابي.

ندى كوسا تمثل لبنان ضمن أفضل 20 متسابقة

حققت ملكة جمال لبنان، ندى كوسا، إنجازا لافتا ضمن فعاليات مسابقة ملكة جمال العالم 2025 المقامة حاليًا في الهند، بفضل أدائها المتميز، تمكنت من الوصول إلى تحدي "وجهاً لوجه" ضمن قائمة أفضل 20 متسابقة على مستوى العالم.

إلى جانب ممثلات لدول مثل تايلاند، تركيا، اليابان، فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، ويلز، البرازيل، شمال أفريقيا، وزامبيا.

إطلالة ندى كوسا تخطف الأنظار

شاركت "ملكة جمال لبنان" هذه اللحظة مع جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، حيث نشرت صورا جديدة لها.

اختارت ندى فستانا أحمر اللون بقصة "الكب"، مزينا بتطريزات لامعه، ومزودا بفتحة ساق جريئة أضفت على إطلالتها لمسة من الجرأة والأناقة.

أكملت إطلالتها بمكياج ناعم يبرز ملامحها الطبيعية، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلة على الجانبين.

تستضيف ولاية تيلانجانا الهندية، وتحديدا مدينة حيدر أباد، فعاليات النسخة الثانية والسبعين من مسابقة ملكة جمال العالم لعام 2025.

تستمر هذه الفعاليات حتى الحادي والثلاثين من الشهر الجاري، حيث سيتم تتويج الملكة الجديدة في الحفل الختامي.