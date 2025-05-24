جمالها ساحر.. كريستينا بيشكوفا تتألق في مسابقة ملكة جمال العالم

كتبت- أسماء مرسي:

خطفت ملكة جمال العالم لعام 2024، كريستينا بيشكوفا، الأنظار خلال مشاركتها في فعاليات مسابقة ملكة جمال العالم لعام 2025.

إطلالة جريئة وأنيقة

ظهرت بإطلالة جريئة ومميزة، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأبيض، بقصة "الأوف شولدر"، ومزود بفتحة ساق جريئة.

مكياج ناعم وتسريحة شعر أنيقة

أكملت كريستينا إطلالتها بمكياج ناعم أبرز جمال ملامحها الطبيعية، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

لإضفاء المزيد من التألق على إطلالتها، نسقت مع فستانها حذاء باللون الفضي، الذي تناغم بشكل مثالي مع اللون الأبيض.

كما زُينت إطلالتها بمجوهرات ماسية فاخرة مكونة من كوليه وحلق.