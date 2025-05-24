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10 صور.. إطلالة لميس رديسي في فعاليات مسابقة ملكة جمال العالم

06:42 م السبت 24 مايو 2025
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كتبت- أسماء مرسي:

شاركت ملكة جمال تونس لعام 2025، لميس رديسي، متابعيها مجموعة صور جديدة خلال مشاركتها في فعاليات مسابقة ملكة جمال العالم لعام 2025، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

إطلالة جذابة ومميزة

ظهرت لميس بفستان قصير باللون "البستاج"، يتميز بقصته الواسعة وتصميمه المكشوف عند منطقة الظهر، ما أضفى عليها لمسة من الجاذبية والأناقة.

حرصت لميس على اعتماد مكياج ناعم بألوان النيود، وهو ما أبرز جمال ملامحها الطبيعية.

أما عن تسريحة شعرها، اختارت أن تترك خصلات منسدلة على الجانبين.

كما نسقت مع إطلالتها بحذاء باللون البيج.

ملكة جمال تونس لميس رديسي مسابقة ملكة جمال العالم إنستجرام لميس رديسي
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