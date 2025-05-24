من الأجمل؟.. 25 صورة ومعلومات عن ملكات جمال العالم المتأهلات للنهائيات

كتبت- أسماء مرسي:

كشفت الدورة الثانية والسبعون من مسابقة ملكة جمال العالم عن القائمة النهائية للمتأهلات.

و تستضيف الهند هذه النسخة، حيث تتنافس أجمل النساء وأكثرهن تميزا من مختلف أنحاء العالم على اللقب.

وفيما يلي، نستعرض أبرز الأسماء في هذه القائمة النهائية، ومعلومات لا تعرفونها عن كل متسابقة، وفقا للموقع الرسمي للمسابقة "missworld".

كورينا مرازيك (إسبانيا):

عارضة أزياء إسبانية معروفة، تألقت في العديد من الحملات الإعلانية والمجلات العالمية مثل "Vogue".

ميلي ماي آدامز (ويلز):

ملكة جمال العالم ويلز 2024، تبلغ من العمر 22 سنة وتدرس الهندسة الكيميائية في إندونيسيا.

أجاث كاويه (فرنسا):

ملكة جمال العالم فرنسا 2025، عارضة أزياء محترفة تبلغ 26 سنة وممرضة سابقة متخصصة في طب الأعصاب،.

سيلفيا دور سانشيز (ألمانيا):

ملكة جمال العالم ألمانيا 2025، ولدت في لايبزيج، وخريجة الدراسات الثقافية والتجارية الدولية، وشغوفة بالموضة والموسيقى.

ياسمين جيرهاردت (أيرلندا):

ملكة جمال أيرلندا الحالية، خريجة قانون حقوق الإنسان وعارضة أزياء، تمثل مزيجا من الوعي الاجتماعي والجمال.

جيسيكا بيدروسو (البرازيل):

ملكة جمال العالم البرازيل 2024، تتميز بالرشاقة والهدوء والجمال الطبيعي، وتعمل كمعلمة وكاتبة.

تشينيلا روزيندال (سورينام):

ملكة جمال العالم سورينام 2025، تبلغ من العمر 21 سنة وتعمل موظفة في صيدلية ومعلمة تكنولوجيا معلومات.

جادا رامون (جزر كايمان):

فازت بلقب ملكة جمال العالم لجزر كايمان 2025، وتمثل بلدها للحصول على لقب ملكة جمال العالم.

زاليكا سامويلز (غيانا):

مدافعة عن محو الأمية وطالبة تمريض، تأهلت إلى قائمة أفضل عشرين متسابقة في مسابقة المواجهات المباشرة.

آنا-ليز نانتون (ترينيداد وتوباجو):

حاصلة على درجة الشرف الأولى في الهندسة المدنية، وتعمل حاليا مهندسة جيوتقنية، وهي مناصرة قوية للنساء في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM).

أنودي جوناسيكارا (سريلانكا):

عارضة أزياء وناشطة اجتماعية وملكة جمال توجت بلقب ملكة جمال العالم سريلانكا 2024، ما يجمع بين الجمال والعمل الإنساني.

أوبال سوتشاتا تشوانجسري (تايلاند):

عارضة أزياء وحاملة لقب ملكة جمال، توجت بلقب ملكة جمال الكون تايلاند 2024 وحصلت على المركز الثاني في مسابقة ملكة الكون 2024.

إيديل بيلجن (تركيا):

تبلغ من العمر 24 سنة وتخرجت من كلية الطب، وحصلت على لقب أجمل فتاة في تركيا بعد حصولها على المركز الأول في مسابقة ملكة جمال تركيا 2024.

ندى كوسا (لبنان):

ملكة جمال لبنان 2024، أخصائية نفسية تبلغ 27 سنة وحاصلة على ماجستير في علم النفس السريري.

كيانا توميتا (اليابان):

طالبة دكتوراه وحاصلة على درجة ماجستير من جامعة كامبريدج، تتميز برشاقة وذكاء وعزيمة قوية.

زواليس جانسن فان رينسبورج (جنوب أفريقيا):

تبلغ من العمر 18 سنة، وتُوجت بلقب ملكة جمال جنوب أفريقيا لعام 2024، كما أنها تدرس في كلية الحقوق، وتمثل جنوب أفريقيا في هذه المسابقة.

سلمى كارليسيا كامانيا (ناميبيا):

ملكة جمال العالم ناميبيا 2025، تخرجت من بكالوريوس اقتصاد، وتشارك في مسابقة ملكة جمال العالم هذا العام التي سُتقام في الهند.

زينب جامع (الصومال):

فازت بلقب ملكة جمال العالم الصومال 2025، ولدت في الصومال، تبلغ من العمر 23 سنة، وهي حاصلة على شهادة في الطيران وملتزمة بشدة بالعمل الإنساني.

ناتاشا نيونيوزي (أوغندا):

مدافعة قوية للأطفال المصابين بالتوحد، خريجة جامعة كوفنتري في إنجلترا، وحاصلة على بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) في المحاسبة المالية.

فيث بواليا (زامبيا):

تخرجت من كلية الطب وحصلت على شهادة في الطب السريري، وتتطوع حاليًا في أحد المستشفيات، وتحلم بأن تصبح طبيبة أطفال، وهي تعشق الفنون والشعر، طموحة ومجتهدة.