ملكة جمال العالم 2025 بإطلالة جريئة في أحدث ظهور

كتب : شيماء مرسي

11:31 ص 01/12/2025
  أوبال سوشاتا (2)
  • عرض 8 صورة
    أوبال سوشاتا (2)
  أوبال سوشاتا (4)
    أوبال سوشاتا (4)
  أوبال سوشاتا (3)
    أوبال سوشاتا (3)
  أوبال سوشاتا (7)
    أوبال سوشاتا (7)
  أوبال سوشاتا (8)
    أوبال سوشاتا (8)
  أوبال سوشاتا (6)
    أوبال سوشاتا (6)
  أوبال سوشاتا (5)
    أوبال سوشاتا (5)

أطلت أوبال سوشاتا ملكة جمال العالم لعام 2025 بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وارتدت أوبال فستان قصير وجريء باللون الأحمر مكشوف عند منطقة الصدر وضيق عند منطقة الخصر.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر.

واختارت أوبال تسريحة الشعر المرفوع لأعلى بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة وفستانها الضيق.

وزينت إطلالتها بإرتداء بمجوهرات مكونة من حلق وخاتم.

تعتاد ملكة جمال العالم على لفت أنظار متابعيها بإطلالات جذابة وأحيانا جريئة، وأيضا بمجوهرات ماسية تضفي عليها لمسة من الجاذبية.

أوبال سوشاتا اطلالة أوبال سوشاتا فستان أوبال سوشاتا

