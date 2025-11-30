لوجينا صلاح تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في دبي

"بلوك مميز".. كيف نسقت رزان جمال إطلالتها في أحدث ظهور لها؟

بإطلالة غير تقليدية.. إنجي علي تتألق بلوك أنيق في أحدث ظهور

شاركت لوجينا صلاح عبر حسابها على إنستجرام صورًا جديدة لإطلالتها في دبي.

وظهرت لوجينا صلاح بطقم بنقشة الزيبرا بالأبيض والأسود، بتصميم منسق يضم توبًا وجيبًا مستقيمين يمنحان القوام مظهرًا أكثر طولًا ورشاقة.

وأكملت لوجينا الإطلالة بمعطف أبيض طويل ألقته على كتفيها؛ كما اختارت إكسسوارات بارزة تضمنت نظارة كبيرة بإطار مائل للأحمر، حقيبة حمراء صغيرة، قفازات جلدية سوداء، إضافة إلى حذاء بكعب عالٍ وعقد ذهبي بسيط.

ووفقا لمواقع عالمية مثل "Vogue" فإن دلالات نقشة الزيبرا في عالم الموضة تدل على قوة الشخصية والجرأة.