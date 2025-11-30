إعلان

لوجينا صلاح تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في دبي

كتبت- نرمين ضيف الله:

08:08 م 30/11/2025
    لوجينا صلاح
    لوجينا صلاح
    لوجينا صلاح
    لوجينا صلاح
    لوجينا صلاح (6)

شاركت لوجينا صلاح عبر حسابها على إنستجرام صورًا جديدة لإطلالتها في دبي.

وظهرت لوجينا صلاح بطقم بنقشة الزيبرا بالأبيض والأسود، بتصميم منسق يضم توبًا وجيبًا مستقيمين يمنحان القوام مظهرًا أكثر طولًا ورشاقة.

وأكملت لوجينا الإطلالة بمعطف أبيض طويل ألقته على كتفيها؛ كما اختارت إكسسوارات بارزة تضمنت نظارة كبيرة بإطار مائل للأحمر، حقيبة حمراء صغيرة، قفازات جلدية سوداء، إضافة إلى حذاء بكعب عالٍ وعقد ذهبي بسيط.

ووفقا لمواقع عالمية مثل "Vogue" فإن دلالات نقشة الزيبرا في عالم الموضة تدل على قوة الشخصية والجرأة.

