"بالفرو".. نانسي عجرم تتألق بفستان جذاب

كتبت- نرمين ضيف الله:

08:17 ص 27/11/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    بالفرو العنابي نانسي عجرم تخطف الأنظار
  • عرض 4 صورة
    نانسي عجرم تخطف الأنظار
  • عرض 4 صورة
    الفنانة نانسي عجرم

شاركت الفنانة نانسي عجرم جمهورها عبر حسابها على إنستجرام مجموعة من الصور الجديدة التي خطفت الأنظار بإطلالتها الأنيقة والدافئة.

ظهرت نانسي بفستان، ونسقت معه شال من الفرو باللون العنابي الغامق، حيث اتسمت إطلالتها بلمسة فاخرة تجمع بين البساطة والرقي.

وجاءت القطعة المصنوعة من الفرو بتصميم مكشوف الأكتاف، ما منحها مظهرًا جذابًا وراقيًا في الوقت نفسه.

وأكملت نانسي عجرم إطلالتها بمجموعة من المجوهرات اللافتة، أبرزها عقد متعدد الطبقات يجمع بين تشوكر أسود رفيع وطبقة ذهبية تتدلى منها قلادة أنيقة، ما أضفى لمسة متناسقة على كامل المظهر.

أما من ناحية الجمال، فقد تركت شعرها البني الطويل منسدلًا بطريقة طبيعية، واختارت مكياجًا ناعمًا أبرز ملامحها الهادئة وأكمل سحر الإطلالة ببساطته.

