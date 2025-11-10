إعلان

بسمة بوسيل بإطلالة جريئة.. لماذا اختارت صيحة "الأوف شولدر"

كتبت- شيماء مرسي

06:31 م 10/11/2025
تألقت المطربة بسمة بوسيل بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وصيحة الأوف شولدر التي اعتمدتها المطربة بسمة بوسيل، ساعدت على إبراز جمال الكتفين والرقبة بشكل أنيق، مما يضيف لمسة أنثوية على الإطلالة.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن تنسيق هذه الصيحة مع العديد من أشكال الأجسام، وفقا لـ "medium".

وأطلت بسمة بـ بلوزة باللون الأبيض بصيحة الأوف شولدر، ونسقت مع إطلالتها بنطلون جينز باللون الفاتح.

واعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت مكياجا بدرجات ألوان النيود.

واختارت أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تتناسب إطلالتها الجذابة.

وزينت إطلالتها بإرتداء باكسسورات مكونة من أقراط وخاتم ومجموعة أساور وساعة يد.

