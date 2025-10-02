بالأخضر.. نسرين طافش تتألق في أحدث إطلالتها

تألقت نسرين طافش بطقم متكامل باللون الأخضر الليموني، وهو من الألوان الصارخة التي تصدرت صيحات الموضة لهذا الموسم.

اعتمدت نسرين تصميماً كلاسيكياً مريحاً بلمسة عصرية، جاء الطقم بـفتحة رقبة على شكل V مع تصميم بلا أكمام، مما أبرز منطقة الكتفين بأناقة.

تميز الخصر بـحزام معقود من نفس القماش، وهي اللمسة التي نجحت في تحديد قوامها الرشيق بشكل جذاب.

اعتمدت نسرين قصة البنطال المستقيمة أو الواسعة قليلاً، مما ضمن لها مظهراً مريحاً وأنيقاً في الوقت ذاته.

اختارت حقيبة كتف كلاسيكية بلون الأصفر الخردلي المحروق، مما أضاف تبايناً لونياً لافتاً ومناسباً للأزياء الصيفية الجريئة.

أكملت إطلالتها بأساور بسيطة وزخارف ناعمة، معتمدة على قوة لون الزي الرئيسي.

اعتمدت نسرين طافش على تصفيفة شعر ناعمة، حيث تركت خصلات شعرها البني الطويل المموج منسدلة، مما زاد من أنوثتها، أما المكياج، فكان ناعماً وطبيعياً يبرز جمالها، مع تركيز خفيف على العيون وأحمر شفاه بلون وردي نيود.