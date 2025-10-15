بـ "كروب توب".. إنجي كيوان بإطلالة جريئة في أحدث ظهور

زوج يمنى خوري يفاجئها بهدية فاخرة بمناسبة أول طبخة بعد الزواج

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت الفنانة إنجي كيوان، بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت إنجي مرتدية كروب توب مكون من قطعتين باللون الأبيض من دار الأزياء الفاخرة "Levorchy".

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين.

ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الفضي اللامع.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات بسيطة مكونة من قلادة، وحلق.

وفقا لموقع "chidiyaa"، الفستان الأبيض من القطع الكلاسيكية التي تمنح مرتديه إطلالة راقية، كما يسهل تنسيقه مع إكسسوارات بسيطة كما فعلت الفنانة إنجي كيوان.