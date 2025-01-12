في غاية الجمال.. 20 صورة لـ أجمل عارضات أزياء في العالم

كتبت- أسماء مرسي:

عالم الأزياء مليء بالوجوه الجميلة والشخصيات الجذابة، ولكنه يشهد أيضا منافسة قوية بين العارضات للحصول على لقب "الأجمل".

في هذا الصدد، إليكم أجمل عارضات الأزياء في العالم، اللاتي استطعن خطف الأنظار بأناقتهن وجمالهن الفريد، وفقا لموقع "blackstarnews".

كيندال جينر

بدأت كيندال جينر مسيرتها كعارضة أزياء وهي في سن المراهقة، وسرعان ما أصبحت واحدة من أكثر العارضات شهرة في العالم، فهي تتمتع بجمالها الطبيعي وطولها الفارع، بالإضافة إلى حضورها القوي على منصات التواصل الاجتماعي، ما جعلها أيقونة للموضة لدى جيل الشباب.

جيجي حديد

تعتبر جيجي حديد من أبرز الوجوه الشابة في عالم الأزياء، حيث تتميز بجمالها الجذاب وشخصيتها القوية، بدأت مسيرتها وهي في سن مبكرة، وسرعان ما أصبحت الوجه الإعلاني للعديد من العلامات التجارية العالمية.

كيم كارداشيان

فبجمالها اللافت وأسلوبها الجريء وملامحها الجذابة والمميزة، تمكنت من أن تصبح من أجمل عارضات الأزياء على مستوى العالم.

ميراندا كير

تعتبر ميراندا كير من أجمل عارضات الأزياء في العالم، حيث تتميز بجمالها الخلاب وشخصيتها الرقيقة، كما عملت مع العديد من العلامات التجارية العالمية، وأصبحت أيقونة للموضة الأنيقة.

أدريانا ليما

واحدة من أشهر عارضات الأزياء في البرازيل، وذلك بفضل جمالها الاستثنائي وجسمها المثالي، ما جعلها أيقونة للمرأة القوية والجميلة.

كارلي كلوس

تتميز عارضة الأزياء الأمريكية بجمالها الفريد وشخصيتها الذكية، لذا، تعتبر كارلي من أبرز العارضات في العالم، وتتميز بأسلوبها الأنيق.

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