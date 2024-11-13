فستان مفتوح.. هنا شيحة بإطلالة ساحرة في افتتاح مهرجان القاهرة

كتبت- نرمين ضيف الله:

ظهرت الفنانة هنا شيحة خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، بإطلالة ساحرة.

وارتدت هنا فستانا طويلا باللون باللون الأسود واكستنشن كاشمير؛ بفتحة "كب" وخامة القماش اللامع من الستان.

واختارت تسريحة الشعر الذهبي المرفوع لأعلى، واعتمدت مكياجا ناعما.

يفتتح مهرجان القاهرة السينمائي دورته الـ45 اليوم الأربعاء، وتستمر فعالياته حتى 22 نوفمبر الجاري.

وعادةً ما يتألق الفنانون والفنانات بإطلالات ساحرة وجذابة على مدار أيام المهرجان، بدءًا من حفل الافتتاح وصولًا إلى حفل الختام.

ويسعى النجوم والنجمات إلى إظهار أفضل ما لديهم على السجادة الحمراء، ما يضيف للمهرجان طابعًا من التميز والأناقة.