في الربيع.. ما علاقة حساسية الأنف بحوادث السيارات القاتلة؟

برلين - (د ب أ):

قال نادي السيارات ADAC الألماني إن التهاب الأنف التحسسي قد يهدد سلامة القيادة، موضحًا أن غلق العينين أثناء نوبة العطس لبضع ثوان يؤدي إلى قيادة السيارة بدون رؤية الطريق لمسافة 13 مترا تقريبا عند القيادة بسرعة 50 كلم/س، مما يرفع خطر وقوع حادث.

وأضاف الخبراء الألمان أن بعض الأدوية المعالجة لالتهاب الأنف التحسسي المتاحة دون وصفة طبية يمكن أن تؤثر بالسلب على قدرة المريض على قيادة السيارة؛ نظرا لأنها تسبب الشعور بالنعاس.

ولتجنب هذا الخطر، ينبغي لمرضى التهاب الأنف التحسسي تجنب قيادة السيارة خلال موسم انتشار حبوب اللقاح قدر الإمكان.

وإذا لم يكن ذلك ممكنا، فيراعى تغيير فلتر حبوب اللقاح في مكيف هواء السيارة بانتظام، مرة واحدة على الأقل في السنة مع بداية موسم الربيع.

وينبغي أيضا قراءة النشرة الداخلية للدواء أو طلب المشورة الطبية قبل تناول الدواء.

ومن الضروري أيضا إبقاء النوافذ مغلقة عند المرور بمناطق تحتوي على مستويات عالية من حبوب اللقاح.

جدير بالذكر أن التهاب الأنف التحسسي المعروف أيضا باسم "حمى القش" هو حالة طبية تحدث بسبب استجابة جهاز المناعة بصورة مبالغ فيها تجاه مسببات الحساسية في الهواء.

وتتمثل الأعراض في سيلان الأنف أو انسداد الأنف والعطس والاحمرار والحكة وتورم حول العيون وزيادة إفرازات الدموع.

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