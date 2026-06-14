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في موجة الحر.. 5 نصائح تحافظ على بطارية السيارة من الأعطال المفاجئة

كتب : محمد جمال

02:11 م 14/06/2026 تعديل في 02:11 م

بطاريات-سيارات

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مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، تزداد الضغوط على العديد من أجزاء السيارة، وعلى رأسها البطارية التي تعد من أهم المكونات المسؤولة عن تشغيل السيارة وتغذية الأنظمة الكهربائية بالطاقة.

ويؤكد خبراء الصيانة أن الحرارة المرتفعة قد تؤدي إلى تقليل العمر الافتراضي للبطارية، خاصة إذا كانت قديمة أو لا تخضع للفحص الدوري، ما يزيد من احتمالات تعرض السائق لمشكلات مفاجئة أثناء القيادة.

أبرز النصائح التي تساعد على الحفاظ على بطارية السيارة خلال فصل الصيف:

فحص البطارية بشكل دوري

ينصح بفحص البطارية والتأكد من سلامة أقطاب التوصيل وعدم وجود تآكل أو صدأ عليها، لأن ذلك قد يؤثر على كفاءة نقل الكهرباء.

تجنب ترك السيارة لفترات طويلة دون تشغيل

عدم تشغيل السيارة لفترات طويلة قد يؤدي إلى تفريغ البطارية تدريجيًا، لذلك يفضل تشغيل السيارة وتحريكها من وقت لآخر للحفاظ على مستوى الشحن.

إغلاق التجهيزات الكهربائية

ترك المصابيح أو بعض الأنظمة الكهربائية تعمل بعد إيقاف المحرك قد يؤدي إلى استنزاف البطارية بشكل أسرع، خاصة في السيارات المزودة بالعديد من التجهيزات الإلكترونية.

التأكد من كفاءة الدينامو

الدينامو هو المسؤول عن شحن البطارية أثناء تشغيل السيارة، لذلك يجب التأكد من عمله بكفاءة لأن أي خلل به قد يؤثر مباشرة على عمر البطارية.

استبدال البطارية عند ظهور علامات التلف

إذا لاحظ السائق صعوبة في تشغيل المحرك أو ضعف الإضاءة أو ظهور تحذيرات متعلقة بالنظام الكهربائي، فقد تكون هذه مؤشرات على اقتراب انتهاء العمر الافتراضي للبطارية وضرورة استبدالها.

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