مع انتشارها في مصر| كيف تحافظ على السيارة الكهربائية في الشتاء؟

برلين - (د ب أ):

يمثل فصل الشتاء تحديا كبيرا للسيارات الكهربائية؛ حيث تواجه البطارية صعوبات تتعلق بالأداء بفعل انخفاض درجات الحرارة.

وأوضحت مجلة السيارات (أوتو تسايتونج) أن أنظمة التدفئة والإضاءة وأجهزة الاستهلاك الأخرى تعمل بشكل كبير على زيادة استهلاك الطاقة، كما أن درجات الحرارة المنخفضة تقلل من كفاءة التوصيل في البطارية، فضلا عن أنه تتم تدفئة حزمة البطارية نفسها لتجنب الضرر.

وأضافت المجلة الألمانية أن هذا كله يتسبب في انخفاض مدى السير بنسبة 20 إلى 30٪ في المتوسط، وقد يصل إلى 50٪ في الرحلات القصيرة.

وأشارت (أوتو تسايتونج) إلى أن أنواع البطاريات تختلف في حساسيتها للبرودة؛ فبطاريات الليثيوم أيون من نوع NMC أكثر حساسية مقارنة ببطاريات LFP المستخدمة بشكل متزايد في الطرازات الحديثة، والتي تتحمل البرد بشكل أفضل.

تسخين مسبق

ولاجتياز فصل الشتاء بأمان ينبغي تسخين البطارية والمقصورة مسبقا؛ حيث تساعد وظيفة التسخين المسبق على تدفئة البطارية والمقصورة قبل بدء الرحلة.

وينصح بتفعيل هذه الوظيفة أثناء الشحن في المنزل أو عند أعمدة الشحن العامة، لتقليل استهلاك البطارية والحفاظ على المدى، لكن يجب الحذر: فإذا بقيت السيارة متصلة بمصدر الشحن بعد اكتمال الشحن، فإن الطاقة اللازمة للتدفئة ستؤخذ من البطارية نفسها.

ويوصى أيضا بركن السيارة في المرآب لحفظ البطارية من البرودة الشديدة، ما يسمح بتخزين طاقة أكبر، كما ينبغي أيضا تجميع الرحلات وتجنب الرحلات القصيرة مع الاعتماد على وظيفة تدفئة المقعد والمقود.

الوضع الاقتصادي

ومن المفيد أيضا استخدام الوضع الاقتصادي وتقليل استخدام الأجهزة المستهلكة للطاقة، كذلك يُنصح بإيقاف أجهزة الترفيه غير الضرورية، مع مراعاة الحفاظ على الأمان مثل الإضاءة وتدفئة الزجاج الأمامي.

وشدد الخبراء الألمان أيضا على ضرورة ضبط ضغط هواء الإطارات بشكل صحيح واستخدام تقنية استرداد طاقة الكبح، مع تجنب مناورات التخطي الشديدة والقيادة بسرعة ثابتة قدر الإمكان.

