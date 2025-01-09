شرط وحيد و3 مستندات.. كيف تستخرج رخصة قيادة "بدل تالف" في 2025

القاهرة - (مصراوي):

نظَّم قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته بالقانون رقم 17 الصادر في 2024، كيفية واشتراطات استخراج نسخة بدل تالف من "رخصة القيادة" الخاصة.

وحدد القانون في مادته رقم 360 شرطًا واحدًا لاستخراج بدل تالف الرخصة، بالإضافة إلى ثلاث مستندات يجب إرفاقها بطلب الحصول على نسخة جديدة من رخص القيادة عند تلفها.

ما شرط استخراج رخصة قيادة بدل تالف؟

أن تكون حالة الرخصة سارية وأن تكون رخصة وليست تصريح.

وفي حال استيفاء الشرط المذكور أعلاه، يتقدم طالب الحصول على استخراج بدل تالف رخصة القيادة بطلب للحصول على رخصة بدل تالف على النموذج المعد لذلك مدموغا بما يعادل قيمة رسم الدمغة المقرر.

ويوضح في الطلب اسم مالك الرخصة ومحل إقامته والرقم المسلسل لرخصة القيادة التالفة بقسم المرور الصادرة منه ويرفق بهذا الطلب سند مقبول لإثبات الشخصية ومحل الإقامة فى حكم هذه اللائحة.

​المستندات المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة بدل تالف:

صورة بطاقة الرقم القومي سارية والاطلاع​ على الأصل.

​تقديم الرخصة التالفة.

شهادة براءة الذمة "شهادة المخالفات"​​ سارية​.

بعد استيفاء الشروط والمستندات يقدم الطلب إلى قسم المرور الصادرة منه الرخصة ويتولى قسم المرور بحث الطلب ومطابقة بياناته على بيانات الملفات الثابتة لديه وبعد التحقق من مطابقة البيانات للمستندات المقدمة من الطالب تصرف بدل تالف الرخصة بعد أداء قيمة رسم الدمغة المقرر لها ويحمل كافة بيانات الرخصة الأصلية مؤشرا عليها بعبارة بدل فاقد أو تالف وبتاريخ إصدارها.

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