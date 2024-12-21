أول سائق عربي ينضم لبطولة "فورمولا 1"

كتب - محمد جمال:

أعلن فريق "آر.بي" المملوك لشركة رد بول والمنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1، أن السائق الجزائري الفرنسي إسحاق حجار سينضم لصفوفه خلال موسم 2025.

ويصبح السائق الجزائري بذلك أول سائق عربي يشارك في هذه البطولة، وسيزامل حجار السائق الياباني يوكي تسونودا، ما يؤكد اكتمال قائمة السائقين العشرين المشاركين في الموسم المقبل من البطولة.

ويحل حجار، الذي أنهى موسم فورمولا 2 في المركز الثاني، محل النيوزيلندي، ليام لاوسون، الذي انضم إلى رد بول، أول أمس الخميس، ليكون زميل بطل العالم أربع مرات، ماكس فرستابن، في الفريق الموسم المقبل.

وقال حجار في بيان "كانت الرحلة من سباقات الكارتنج إلى فئات السيارات ذات المقعد الواحد وصولا إلى فورمولا-1، الآن هي اللحظة التي كنت أعمل من أجلها طوال حياتي، هذا هو الحلم".

وأضاف، "أشعر وكأنني أدخل عالما جديدا تماما، سأقود سيارة أسرع كثيرا وأتسابق مع أفضل السائقين في العالم. سيكون الأمر بمثابة تجربة تعليمية ضخمة، لكنني مستعد للعمل الجاد وبذل قصارى جهدي من أجل الفريق".

وحل لاوسون (22 عاما) بديلا للمكسيكي، سيرجيو بيريز، في رد بول بعدما تسبب انهيار مستواه المفاجئ هذا الموسم في استبعاده على الرغم من ارتباطه بعقد يستمر حتى العام المقبل.

وسيكون حجار السائق الفرنسي الثالث في فورمولا 1 الموسم المقبل، إلى جانب، بيير جاسلي، من فريق ألبين، وإستيبان أوكون، سائق فريق هاس.

من جانبه، أشاد لوران ميكيس، رئيس فريق آر.بي، بموهبة حجار قائلاً: "لقد أظهر تطورا مذهلا وحقق سلسلة نتائج رائعة. نثق في قدرته على التأقلم سريعا وإحداث تأثير إيجابي كبير".

بدوره، وصف رئيس فريق "رد بول" كريستيان هورنر حجار بأنه موهبة استثنائية، مشيراً إلى أدائه الرائع في الاختبارات، حيث كان أسرع من زميله تسونودا، وأكد أن لديه إمكانيات كبيرة تحتاج فقط إلى القليل من الصقل.

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