أسعار ومواصفات نيسان X-Trail موديل 2025 الجديدة

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كتب - محمد جمال:

تقدم شركة نيسان مصر، الوكيل المحلي للعلامة اليابانية بالسوق المصري، سيارتها نيسان X-Trail الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات بفئتين واحدة من التجهيزات خلال شهر ديسمبر الجاري.

تتوفر السيارة نيسان X-Trail الجديدة موديل 2025 بفئتين من التجهيزات داخل سوق السيارات المصري، وجاءت الأسعار كالتالي:

تبدأ أسعار X-Trail الجديدة في السوق المصري من 2 مليون 210 الف جنيه وتصل 2 مليون 500 ألف جنيه للفئة الثانية الأعلى تجهيزًا.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات نيسان X-Trail الجديدة بالسوق المصري:

تقدم النسخة الأقوى من السيارة بمحرك بنزين ثلاثي الأسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 158 حصان، مع محرك كهربائي أمامي وآخر خلفي بقوة إجمالية 205 حصان وعزم 525 نيوتن متر.

تعمل منظومة الدفع بجانب بطارية كهربائية صغيرة السعة تبلغ 1.73 كيلوواط ساعة تشحن بواسطة محرك البنزين، وتستهلك السيارة 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر.

تأتي مقصورة السيارة شاشة لمسية مقاس 9 بوصات تدعم نظامي أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، لوحة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة، نظام صوتي من bose بـ 10 مكبرات صوت، نظام ملاحة متطور مع خرائط ثلاثية الأبعاد.

تقدم السارة محليا بنسخة الخمس مقاعد والسبع مقاعد وبنظامي للدفع إي باور و إي فورث.

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