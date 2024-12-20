بعد تقديم هافال H6 HEV.. ما أبرز السيارات الهجينة المتوفرة في مصر؟

كتب - محمد جمال:

أعلنت شركة جي بي الوكيل الحصري لعلامة هافال في السوق المصري، عن إطلاق سياراتها الجديدة H6 HEV الهايبرد لأول مرة بالسوق المصري خلال الشهر الجاري.

تعتمد H6 HEV على محرك بسعة 1.5 لتر يعمل بتقنية الهايبرد بقوة 113 كيلو واط عند 5500-6000 دورة/دقيقة، وأقصى عزم دوران يصل إلى 233 نيوتن متر عند 1500-4000 دورة/دقيقة. يتم نقل القوة عبر ناقل حركة DHT مدعوم ببطارية بسعة 1.69 كيلو واط ساعة.

تقدم هافال H6 HEV الجديدة في السوق المصري بفئة واحدة من التجهيزات سعرها الرسمي مليون 795 ألف جنيه .

وبعد طرح السيارة H6 HEV الهجينة في مصر يبحث العديد من المقبلين على الشراء عن السيارات أبرز الهايبرد المتوفرة بنفس الفئة السعرية؛ والتي يمكن التعرف عليهم من خلال التقرير التالي:

جيلي أوكافانجو

تتوفر جيلي أوكافانجو بفئة واحدة سعرها الرسمي مليون 769 ألف جنيه.

تعتمد أوكافانجو على نظام دفع هجين، مكون من محرك 3 سلندر، سعة 1500 سي سي، مع محرك كهربائي EMS، بقوة 48 فولت، لتصل القوة الإجمالية إلى 190 حصان، وعزم الدوران 300 نيوتن.متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض DCT من 7 سرعات، مع دفع أمامي للعجلات.

بايك BJ30

تقدم بايك BJ30 الجديدة بالسوق المصري عبر فئتين من التجهيزات الأولى بنزين وسعرها الرسمي مليون و690 ألف جنيه والثانية هايبرد وسعرها الرسمي مليون و790 ألفا.

وتقدم السيارة بخيارين من المحركات. الأول محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر تيربو، ينتج 185 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 280 نيوتن.متر، متصل بناقل حركة مزدوج القابض (DCT) من 7 سرعات. استهلاك الوقود لهذا المحرك يبلغ 8 لترات لكل 100 كم.

أما الخيار الثاني فهو نظام هايبرد، حيث يعمل بمحرك بنزين سعة 1.5 لتر تيربو بقدرة 154 حصان وعزم دوران 230 نيوتن.متر، بالإضافة إلى محرك كهربائي أمامي ينتج 174 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 315 نيوتن.متر. النسخة الرباعية الدفع مزودة بمحرك كهربائي خلفي بقوة 73 حصان وعزم 135 نيوتن.متر.