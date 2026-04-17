بنك مصر يمنح تمويلًا بـ2.7 مليار جنيه لشركة ماك لتصنيع وسائل النقل لإنشاء مصنع سيارات جديد

كتب - محمد جمال:

04:32 م 17/04/2026
    توقيع العقود بين بنك مصر وشركة ماك لتصنيع السيارات

توقيع اتفاق تمويل لدعم صناعة السيارات في مصر

في إطار دوره في دعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز التنمية الصناعية، وقع بنك مصر عقد قرض متوسط الأجل بقيمة 2.7 مليار جنيه لصالح شركة ماك لتصنيع وسائل النقل التابعة لمجموعة المنصور للسيارات، وذلك لتمويل مشروع إنشاء مصنع جديد لتجميع السيارات في مصر.

وجرى توقيع العقد بين هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وأنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات، بحضور عدد من قيادات البنك والمجموعة، من بينهم نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر وقيادات قطاع الائتمان والقطاعات المالية والفنية بالمجموعة.

مجمع صناعي متكامل في 6 أكتوبر الجديدة

يقع المشروع في مدينة 6 أكتوبر الجديدة بالقرب من ميناء أكتوبر الجاف، على مساحة تصل إلى نحو 126 ألف متر مربع، ويستهدف إنشاء مجمع صناعي متكامل لتجميع مختلف أنواع المركبات، بما يشمل سيارات السيدان وSUV والميكروباص.

ويتميز المصنع ببنية تحتية مرنة وتقنيات حديثة تسمح بإنتاج وتجميع سيارات بمحركات الاحتراق الداخلي، إلى جانب دعم تقنيات المركبات الكهربائية والطاقة الجديدة، بما يتماشى مع التحولات العالمية في صناعة النقل.

طاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف سيارة سنويًا

من المخطط أن تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع في مرحلته الأولى نحو 50 ألف مركبة سنويًا، على أن يتم الانتهاء من أعمال الإنشاء خلال العام الجاري، وبدء التشغيل الفعلي في الربع الأول من عام 2027.

وتصل الاستثمارات الإجمالية للمشروع إلى نحو 150 مليون دولار أمريكي، في خطوة تعكس توسع الصناعة المحلية للسيارات وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

دعم اقتصادي وفرص عمل جديدة

أكد الرئيس التنفيذي لبنك مصر أن التمويل يأتي في إطار دعم البنك لخطط الدولة في تعزيز التصنيع المحلي، خاصة في قطاع السيارات الذي يرتبط بعدد كبير من الصناعات المغذية ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأشار إلى أن البنك يواصل تبني حلول تمويلية مرنة لدعم المشروعات الصناعية الكبرى وتعزيز تنافسية المنتج المحلي.

