أصبحت السيارات الكهربائية الجديدة أكثر انتشارًا بالسوق المحلي خلال عام 2026 الجاري، خاصة مع دخول العديد من الطرازات التي تنطلق لأول مرة بالسوق المحلي وبأسعار مناسبة مقارنة بأسعارها خلال السنوات الماضية.

وبالرغم من زيادة أسعار شحنها، يرى قطاع من المستهلكين المقبلين على الشراء في مصر أن مصاريف تشغيل السيارات الكهربائية لا تزال أرخص من مثيلاتها التي تعمل بالوقود، وذلك كون الطرز الكهربائية لا تحتاج إلى صيانات دورية بعكس سيارات البنزين.

في التقرير الآتي أسعار أرخص 5 سيارات كهربائية موديل 2026 متاحة في مصر:

دونج فينج بوكس

تعد من أبرز الخيارات الكهربائية في مصر وأرخصها سعرا، فهي متاحة بأسعار 770 ألف جنيه للنسخة بمدى 330كم، وتصل إلى 870 ألف جنيه للنسخة بمدى 430 كم.

تعمل دونج فينج بوكس بمحرك كهربائي يولد قوة 70 وات (95 حصان) وعزم دوران 160 نيوتن متر، وتدعم الشحن السريع،ببطاريتين بسعة 300 كم و430 كم.

بي واي دي دولفين سيرف

تم إطلاق بي واي دي دولفين هاتشباك الكهربائية رسميًا في مصر عبر مجموعة المنصور للسيارات في فبراير 2026، وتتوفر بفئة واحدة Comfort/Surf.

تأتي بمحرك كهربائي بقدرة 39كيلوواط يولد قوة 74 حصان وعزم دوران 135 نيوتن متر، وتوفر مدى 300 كم في الشحنة الواحدة.

تدعم السيارة الشحن المتردد AC بقدرة 7كيلووواط ،و الشحن السريع DC بقدرة تصل إلى 85 كيلوواط.

وتتوفر السيارة بسعرها الرسمي 949,900 جنيه.

أرك فوكس T1

أرك فوكس T1 سيارة SUV صغيرة تتمتع بمدى قيادة يصل إلى 425كم، ما يجعلها خيارًا اقتصاديًا وعمليًا في السوق المصري.

تأتي السيارة T1 بمحرك كهربائي 70 كيلوواط يولد قوة 95 حصان ،وعزم دوران 176 نيوتن متر.

السيارة مزودة ببطارية ليثيوم بسعة 42.2 كيلوواط ساعة توفر مدي قيادة يصل إلى 425 كم، وتدعم الشحن السريع.

وتعد آرك فوكس T1 أرخص سيارات العلامة الصينية في مصر، ومع تطبيق الزيادة الجديدة أصبحت أسعار T1 تبدأ من 924.900 للفئة PRO الأولى، بينما جاءت فئة PLUS بسعر 994.900 جنيه، ووصلت الفئة الأعلى MAX إلى 1.069.900 جنيه.

آرك فوكس كاولا S

تعد آرك فوكس كاولا S أول سيارة كهربائية من فئة الميني فان MPV تطرح ضمن الفئة الاقتصادية محليًا. تعتمد السيارة على بطارية من نوع فوسفات الحديد الليثيوم بسعة تقارب 58.86 كيلوواط/ساعة.

وتوفر مدى تشغيليا قد يصل إلى نحو 500 كم بالشحنة الواحدة، مع محرك كهربائي أمامي يولد قوة تقارب 163 حصانا وسرعة قصوى محدودة.

وتتوفر السيارة بفئتين من التجهيزات، بسعر رسمي يبدأ من مليون و125 ألف جنيه للفئة الأولى Air، ,وبسعر مليون و200 ألف جنيه للفئة الثانية Pro.

إم جي 4

يقدم المنصور للسيارات الوكيل المحلي لعلامة إم جي التجارية في مصر، السيارة إم جي 4 الكهربائية بفئتين Standard و Luxury، وهي من أرخص السيارات الكهربائية أيضًا وتأتي بمحرك دفع خلفي ،وتدعم الشحن السريع أو العادي.

الفئة الأولى Standard :

تأتي بمحرك 51 كيلوواط يولد قوة 168 حصان ،وعزم دوران 250 نيوتن متر.

وتتوفر بسعر مليون و200 ألف جنيه.

الفئة الثانية Luxury :

تأتي بمحرك 64 كيلوواط يولد قوة 200 حصان ،وعزم دوران 250 نيوتن متر.

وسعرها الرسمي مليون و400 ألف جنيه.

