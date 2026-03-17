عز العرب ستار تكشف رسميًا عن سمارت #5 الكهربائية لأول مرة في مصر

أعلنت مجموعة عز العرب للسيارات، من خلال شركتها عز العرب ستار، الوكيل الحصري لعلامة سمارت الكهربائية، إطلاق سيارتها سمارت #5 لأول مرة في السوق المصري.

جاء الإطلاق خلال احتفالية مميزة شهدت حضور نخبة من كبار المسؤولين والشركاء وممثلي وسائل الإعلام، في خطوة تعكس التوسع الاستراتيجي للعلامة وتعزز حضورها في قطاع السيارات الكهربائية الفاخرة في مصر.

يوفر الطراز سمارت #5 مدى يصل إلى 600 كم وفق معيار WLTP، ويعتمد على منصة 800 فولت تدعم الشحن السريع من 10% إلى 80% خلال 18 دقيقة، كما حصل على تصنيف خمس نجوم في اختبارات السلامة من Euro NCAP.

وفي هذا الإطار، قال المهندس أدهم الجزار، الرئيس التنفيذي لمجموعة عز العرب للسيارات: "إطلاق سمارت #5 يعزز رؤيتنا لإعادة صياغة مفهوم التنقل الكهربائي الفاخر في مصر، من خلال تقديم طراز يجمع بين الحجم الأكبر، المدي الاطول للسير والتكنولوجيا المتطورة، وتجربة القيادة الراقية بمعايير عالمية."

وأعربت ستيفاني فولز، الرئيس التنفيذي لـ مرسيدس-بنز مصر عن سعادتها لحضور حفل تقديم #5

وقالت فاطمة عبد الحفيظ، المدير العام لعلامة سمارت في مصر: "نجحنا في بناء مجموعة قوية من طرازات سمارت تلبي تطلعات عملائنا، ويؤكد توفر سمارت #5 للتسليم الفوري جاهزيتنا التشغيلية والتزامنا بتقديم تجربة امتلاك استثنائية."

وأضافت: "سمارت #5 متاحة للتسليم الفوري من خلال صالات العرض الرئيسية في District 5 بالقاهرة الجديدة، و Royal Park بالشيخ زايد، إضافة إلى الـ Pop-up showroom في عز العرب ستار بمدينة 6 أكتوبر.

تبدأ أسعار #5 من 2,099,000 جنيه مصري لفئة Pro+ ، و2,449,000 جنيه مصري لفئة Premium ، و2,649,000 جنيه مصري لفئة .Brabus

وتأتي جميع فئات #5 بضمان لمدة 5 سنوات أو حتى 150,000 كم، وضمان على البطارية لمدة 8 سنوات أو حتى 160,000 كم، إلى جانب 3 سنوات صيانة مجانية.