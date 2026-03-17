إعلان

عز العرب ستار تكشف رسميًا عن سمارت #5 الكهربائية لأول مرة في مصر

كتب : محمد جمال

01:33 م 17/03/2026 تعديل في 01:35 م

من احتفالية تقديم سمارك #5

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت مجموعة عز العرب للسيارات، من خلال شركتها عز العرب ستار، الوكيل الحصري لعلامة سمارت الكهربائية، إطلاق سيارتها سمارت #5 لأول مرة في السوق المصري.

جاء الإطلاق خلال احتفالية مميزة شهدت حضور نخبة من كبار المسؤولين والشركاء وممثلي وسائل الإعلام، في خطوة تعكس التوسع الاستراتيجي للعلامة وتعزز حضورها في قطاع السيارات الكهربائية الفاخرة في مصر.

يوفر الطراز سمارت #5 مدى يصل إلى 600 كم وفق معيار WLTP، ويعتمد على منصة 800 فولت تدعم الشحن السريع من 10% إلى 80% خلال 18 دقيقة، كما حصل على تصنيف خمس نجوم في اختبارات السلامة من Euro NCAP.

وفي هذا الإطار، قال المهندس أدهم الجزار، الرئيس التنفيذي لمجموعة عز العرب للسيارات: "إطلاق سمارت #5 يعزز رؤيتنا لإعادة صياغة مفهوم التنقل الكهربائي الفاخر في مصر، من خلال تقديم طراز يجمع بين الحجم الأكبر، المدي الاطول للسير والتكنولوجيا المتطورة، وتجربة القيادة الراقية بمعايير عالمية."

وأعربت ستيفاني فولز، الرئيس التنفيذي لـ مرسيدس-بنز مصر عن سعادتها لحضور حفل تقديم #5

وقالت فاطمة عبد الحفيظ، المدير العام لعلامة سمارت في مصر: "نجحنا في بناء مجموعة قوية من طرازات سمارت تلبي تطلعات عملائنا، ويؤكد توفر سمارت #5 للتسليم الفوري جاهزيتنا التشغيلية والتزامنا بتقديم تجربة امتلاك استثنائية."

وأضافت: "سمارت #5 متاحة للتسليم الفوري من خلال صالات العرض الرئيسية في District 5 بالقاهرة الجديدة، و Royal Park بالشيخ زايد، إضافة إلى الـ Pop-up showroom في عز العرب ستار بمدينة 6 أكتوبر.

تبدأ أسعار #5 من 2,099,000 جنيه مصري لفئة Pro+ ، و2,449,000 جنيه مصري لفئة Premium ، و2,649,000 جنيه مصري لفئة .Brabus

وتأتي جميع فئات #5 بضمان لمدة 5 سنوات أو حتى 150,000 كم، وضمان على البطارية لمدة 8 سنوات أو حتى 160,000 كم، إلى جانب 3 سنوات صيانة مجانية.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ترامب يُهاجم حلفاء أمريكا: "لا نحتاج مساعدة أحد" لحرب إيران.. والناتو خذلنا
شئون عربية و دولية

ترامب يُهاجم حلفاء أمريكا: "لا نحتاج مساعدة أحد" لحرب إيران.. والناتو خذلنا
تصفية "رجل السلام" بإيران.. كواليس مقتل علي لاريجاني في شقة آمنة
شئون عربية و دولية

تصفية "رجل السلام" بإيران.. كواليس مقتل علي لاريجاني في شقة آمنة
توأم رمضان.. 5 قضايا شائكة أثارت الجدل منها "الجن جوّاك وانت نايم"
جنة الصائم

توأم رمضان.. 5 قضايا شائكة أثارت الجدل منها "الجن جوّاك وانت نايم"
سي إن إن: مقتل لاريجاني يعقّد إنهاء الحرب ويدفع النظام الإيراني للتشدد
شئون عربية و دولية

سي إن إن: مقتل لاريجاني يعقّد إنهاء الحرب ويدفع النظام الإيراني للتشدد
"الأفريقي الأول".. رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح أمام جالاتا سراي بدوري الأبطال
رياضة عربية وعالمية

"الأفريقي الأول".. رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح أمام جالاتا سراي بدوري الأبطال

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

- موعد عيد الفطر المبارك فلكيًا.. وموعد رؤية هلال شوال
تصل لـ50 جنيها.. أرما ترفع أسعار سمن وزيت كريستال والممتاز- قائمة جديدة
الحد الأدنى للأجور.. 15% زيادة والحكومة تعلن التفاصيل قريبًا