ستيلانتيس تعيد حساباتها في ملف السيارات الكهربائية وتتحمل تكلفة 22 مليار يورو

كتب : مصراوي

02:06 م 08/02/2026 تعديل في 02:06 م

ستيلانتيس - أرشيفية

روما - (د ب أ):

قالت شركة ستيلانتيس الهولندية المصنعة للسيارات أول أمس الجمعة، إنها سوف تحجز رسوما بقيمة 2ر22 مليار يورو (2ر26 مليار دولار) في النصف الثاني من السنة المالية 2025، مما يعكس تكلفة المبالغة في تقدير وتيرة التحول الطاقي فيما تعيد ضبط أعمالها المتعلقة بالسيارات الكهربائية.

واعترافا بصافي خسائر 2025، قالت الشركة إنها لن تدفع توزيعات أرباح في 2026. وإضافة إلى ذلك، سمح مجلس الإدارة بإصدار سندات هجينة دائمة تابعة غير قابلة للتحول بقيمة 5 مليار يورو.

وقالت الشركة إنها تتوقع أن الخطوات الأخيرة سوف تساهم في الحفاظ على الميزانية العمومية ووضع السيولة قويين، فيما تعمل على إعادة الأعمال لتوليد التدفق النقدي الحر الصناعي الإيجابي.

وقال الرئيس التنفيذي أنتونيو فيلوسا "إعادة الضبط التي أعلنا عنها أول أمس الجمعة، هي ضمن العملية الحاسمة التي بدأنها في 2025 لجعل عملائنا وتفضيلاتهم ما يرشدنا مجددا".

ستيلانتيس عالم السيارات

تحرك عاجل في الجيزة بعد فيديو "القمامة" بالأهرامات.. لجنة ثلاثية لفحص المنطقة
موسم الرياض يتصدر قائمة العلامات التجارية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن
هل انخفاض أسعار الذهب فرصة شراء أم مقدمة لهبوط أكبر؟.. الشعبة توضح
"فشل تعاقدات".. عبد الحفيظ يتحرك لتغيير في إدارة التعاقدات.. مصدر يكشف
رانيا يعقوب: البورصة حققت صعودًا متتاليًا خلال 2025 وصل إلى 60%
