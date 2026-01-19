مساعد القيادة الذكي.. نظام جديد في فولفو EX60 هكذا يعمل

ستوكهولم - (د ب أ):

أعلنت شركة فولفو عن تجهيز سيارتها EX60 الكروس أوفر الكهربائية الجديدة بمساعد ذكاء اصطناعي لتخفيف عب القيادة عن السائق وتمكينه من التركيز بشكل أكبر على الطريق.

فهم وإنجاز المهام المعقدة

وأوضحت الشركة السويدية أنها تعتمد على مساعد ذكاء اصطناعي يقوم على أساس جوجل Gemini، والذي يمكنه فهم وإنجاز المهام المعقدة دون الحاجة إلى أوامر مسبقة، مثل البحث عن عنوان فندق من رسائل البريد الإلكتروني.

كما يعرف الذكاء الاصطناعي ما إذا كان بإمكان صندوق الأمتعة يتسع لغرض ما أو كيفية تخطيط المسار الأمثل. ويهدف ذلك كله إلى تقليل عوامل التشتيت؛ حيث سيقل اعتماد السائق على شاشة العرض.

وسيتم تزويد Gemini بوظائف تُتيح دمج صور الكاميرا من السيارة للإجابة عن أسئلة حول البيئة المحيطة.

ويعتمد نظام الذكاء الاصطناعي على نظام جديد للأجهزة والبرامج أطلقت عليه فولفو اسم (HuginCore)، وتوفر مكونات كوالكوم وإنفيديا القدرة الحاسوبية اللازمة. وصُممت السيارة EX60 لإجراء ما يصل إلى 250 تريليون عملية حسابية في الثانية.

وتَعد فولفو بأن تتمتع السيارة EX60 الجديدة، التي تنتمي إلى الفئة المتوسطة من الموديلات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV)، بمدى قيادة يزيد على 800 كلم، وقدرة شحن تصل إلى 400 كيلووات.