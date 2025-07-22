انخفاض أسعار بيجو 408 موديل 2026 بقيمة 150 ألف جنيه.. التفاصيل

القاهرة - (مصراوي):

أقرت شركة مانسكو أوتوموتيف، الوكيل المحلي الحصري لعلامة بيجو في مصر، تخفيضًا بأسعار السيارة 408 موديل 2026 التي تنتمي لفئة الفاست خلال شهر يوليو الجاري.

وبحسب قائمة الأسعار المعلنة من الوكيل المحلي، تراجعت أسعار بيجو 406 بقيمة 150 ألف جنيه، وبذلك يصبح سعر الفئة Allure القياسية مليون و950 ألف جنيه، والفئة GT Pack مليونين 300 ألف جنيه.

تأتي سيارة بيجو الجديدة بطول 4.687 مم، عرضها 1.859 مم، وارتفاعها 1.478 مم، وقاعدة عجلات تصل لـ 2.787 مم، ومساحة التخزين 536 لترًا، وتصل لـ1.611 لترًا بعد طي المقاعد الخلفية، تقف على عجلات رياضية قياس 17 و19 بوصة.

تعتمد بيجو 408 الجديدة على محرك تربو سعة 1600 سي سي، بخاصية الدفع الأمامي للعجلات مع ناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات كهربائي تولد قوة اجمالية 225 حصانًا وعزم اقصي 360 نيوتن .متر .

مقصورة السيارة تقدم بمجموعة من التجهيزات تشمل من شاشة رئيسية يمكن التحكم بها باللمس مقاس 10 بوصات الذي يشمل نظام المعلومات والترفيه i-Connect المتقدم، نظام ملاحة، اتصال عن طريق برامج Apple CarPlay و Android Auto.

كما يتوفر بالسيارة شاشة معلومات أمام السائق قياس 10 بوصات أيضًا، عجلة القيادة الصغيرة المميزة لبيجو، نظام الصوت البؤري مع 10 مكبرات صوت بما في ذلك مضخم.

اقرأ أيضًا:

بـ2240 جنيه.. قسط أرخص سيارة جديدة في مصر

"سيارات أكل العيش".. تويوتا كوستر 23 راكب موديل 2025 في مصر بهذا السعر

بعد التصدير.. بيراميدز تعلن موعد طرح إطارات السيارات "الملاكي" بمصر

السيارة التي تخشاها أمريكا.. كم يبلغ سعرها بمصر في 2025

قصة كرة صغيرة تسببت في خسارة مالك تسلا 768 مليون دولار في يوم واحد

لـ"محدودي الدخل".. 4 سيارات في سوق المستعمل تبدأ من 25 ألف جنيه

إقبال تاريخي على سيارة شاومي الكهربائية الجديدة.. 196 ألف طلب في دقيقتين