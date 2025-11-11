فرنسا تكشف عن طريق سريع قد يغير مستقبل السيارات الكهربائية.. ما القصة؟

وكالات

كشفت فرنسا عن مشروع تجريبي رائد لتجهيز مقطع بطول 1.5 كيلومتر تقريبًا من الطريق السريع A10 قرب باريس بتقنية شحن لاسلكي ديناميكي، تسمح للسيارات الكهربائية بإعادة شحن بطارياتها أثناء السير ولا تحتاج للتوقف.

تعتمد التقنية بحسب موقع "electrive.com" على ملفات حث مدمجة تحت سطح الطريق تنقل الطاقة إلى السيارات المزودة بمستقبلات مناسبة أثناء التحرك.

بعد اختبار المركبات في ظروف حركة مرور حقيقية، أشارت شركة "VINCI" إلى أن النظام يتجاوز قدرة نقل طاقة 300 كيلوواط عند الذروة، ويحافظ على قدرة أكثر من 200 كيلوواط في التشغيل المستقر.

ومن المتوقع أن تقلل هذه التقنية الثورية الحاجة لبطاريات ضخمة في السيارات الكهربائية، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى خفض التكاليف وتقليل الوزن وزيادة مدى القيادة.

وتمثل التقنية التجريبية خطوة كبيرة نحو تحويل «الطريق كجهاز شحن» بدلًا من اعتماد محطات التوقف فقط، وهو ما يحتسب كابتكار لتحول التنقل الكهربائي.

وشاركت في تجربة السير على الطريق الجديد وفقًا لـ"PR Newswire" شاحنات وحافلات ومركبات تجارية، ما يشير إلى أنها ليست موجهة فقط للسيارات الخاصة.

وبالرغم من النظرة التفاؤلية لهذا المشروع الضخم، إلا أن هناك العديد من التحديات في مقدمتها الحاجة إلى ضخ استثمارات بالمليارات، وتعديل الطرق ليشمل آلاف الكيلومترات وهو أمر وصفه مصدر مسؤول في الحكومة الفرنسية لموقع "Fox News" بأنه ليس بالأمر البسيط.

ومن التحديات التي تواجه هذا المشروع أيضًا ضرورة توافق السيارات المستقبلية مع مستقبلات الشحن اللاسلكي، ما يطرح تساؤل حول متى يتسع هذا النظام ليشمل أغلب المركبات.

ورغم النتائج المبكرة، لا زالت التساؤلات قائمة بشأن الأداء في ظروف غير مثالية (أمطار، حركة كثيفة، سرعات عالية جدًا) والكفاءة الحقيقية.

