أسعار السيارة الـ"هاتشباك" الوحيدة لميتسوبيشي بمصر في 2025

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القاهرة - (مصراوي):

تقدم شركة دايموند موتورز للتجارة، الوكيل الحصري لعلامة ميتسوبيشي اليابانية بمصر، السيارة ميراج موديل 2025 في السوق المحلي بفئة واحدة من التجهيزات خلال شهر يناير الجاري.

وتعد ميتسوبيشي ميراج السيارات الـ"هاتشباك" الوحيدة في عائلة العلامة اليابانية بمصر في 2025، وتباع بسعر رسمي 805.000 جنيه.

مواصفات ميتسوبيشي ميراج

يبلغ طول ميتسوبيشي ميراج 3845 مم، وعرضها 1665 مم، وارتفاعها 1510 مم، وقاعدة عجلاتها 2550 مم، وخلوصها الأرضي 160 مم.

تأتي ميتسوبيشي ميراج بمصابيح أمامية هالوجين، ومصابيح ضباب أمامية، ومصابيح ضباب خلفية، وشبكة أمامية كروم، جنوط رياضية مقاس 15 بوصة.

تعتمد ميتسوبيشي ميراج على محرك مايفيك 3 سلندر، سعة 1200 سي سي، بقوة 78 حصان عند 6000 دورة في الدقيقة، وعزم دوران 100 نيوتن.متر عند 4000 دورة في الدقيقة، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي CVT، وخزان وقود سعة 35 لتر.

وسائل أمان ميتسوبيشي ميراج

تضم وسائل أمان ميتسوبيشي ميراج 2 وسادة هوائية للسائق والراكب الأمامي، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا EBD، ونظام دعم الفرامل BAS، ونظام التحكم النشط بالثبات ASC.

بالإضافة إلى نظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS، ونظام مساعد صعود التلة HSA، ودعائم تثبيت مقاعد الأطفال ISO-FIX، ومؤشر تحذير السرعة، وهيكل RISE متطور مُعزز للأمان أثناء التصادم، وكاميرا خلفية، وحساسات خلفية.

تجهيزات ميتسوبيشي ميراج

مقصورة ميتسوبيشي ميراج مزودة بمكيف هواء يدوي، وشاشة وسطية تعمل باللمس مقاس 7 بوصة، وتمكن السائق من التحكم في الأنظمة المعلوماتية والترفيهية، وأندرويد أوتو وآبل كار بلاي، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، ومقاعد قماش، ومرآة تعتيم داخلية، و2 حامل أكواب في الكونسول الوسطي.

تتوفر ميتسوبيشي ميراج بـ8 ألوان، هي بنفسجي لامع وأحمر معدني وأزرق ميكا وفضي فاتح معدني ورمادي تيتانيوم معدني وأسود ميكا وأبيض ناصع وأصفر رمادي.

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