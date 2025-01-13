مازدا تطلق سيارتها Mazda6e الكهربائية الجديدة بالأسواق.. صور

الكشف عن أول سيارات تنضم للسوق المصري في 2025 خلال ساعات

من 25 لـ60 ألف جنيه| 10 سيارات يمكن شراؤها من سوق المستعمل

طوكيو - (د ب أ):

أعلنت شركة مازدا اليابانية المتخصصة في صناعة السيارات، عن إطلاق سيارتها الصالون Mazda6e الجديدة، التي تعتمد على الدفع الكهربائي الخالص.

وأوضحت الشركة اليابانية أن سيارتها الصالون Mazda6e الجديدة تأتي بطول 4.92 متر، وتوفر أماكن لخمسة أشخاص، بينما تبلغ سعة صندوق الأمتعة 330 لترا، مع 70 لترا إضافية تحت الغطاء الأمامي.

موديلان

وتتوفر السيارة بموديلين: الأساسي يعتمد على سواعد محرك بقوة 190 كيلووات/258 حصان، وينطلق بسرعة قصوى تصل إلى 175 كلم/س.

وتتضافر جهود هذا المحرك مع بطارية سعة 8ر68 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى 479 كلم.

أما الموديل الثاني Long Range فيعتمد على سواعد محرك بقوة 180 كيلووات/245 حصان، وينطلق بسرعة قصوى تبلغ 175 كلم/س أيضا.

وتتضافر جهود هذا المحرك مع بطارية سعة 80 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى 552 كلم.

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