هونشي الصينية تكشف عن سيارتها Guoya الفارهة

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بكين - (د ب أ):

كشفت شركة هونشي النقاب عن سيارتها Guoya الجديدة، التي تنتمي إلى فئة موديلات الصالون الفارهة.

وأوضحت الشركة الصينية أن السيارة Guoya الجديدة تتميز بسمات الأناقة والفخامة من خلال الاعتماد على حليات الكروم، خاصة على الشبكة الأمامية، فضلا عن الخطوط التصميمية الانسيابية على الجوانب.

وتتوج هذه الملامح بتصميم علم خاص باللون الأحمر على غطاء حيز المحرك، مع تصميم أنيق للمصابيح الخلفية، بالإضافة إلى جنوط قياس 19 أو 20 بوصة.

ويبلغ طول السيارة Guoya الجديدة 5353 ملم وعرضها 1998 ملم وارتفاعها 1511 ملم، بينما يبلغ طول قاعدة العجلات 3260 ملم، كما أنها تتوفر بأربعة أو خمسة مقاعد.

وعلى صعيد أنظمة الدفع، تعتمد السيارة Guoya الفاخرة على نظام دفع هجين يتألف من محرك بنزين تربو V6 بقوة 290 كيلووات/395 حصان أو محرك بنزين تربو V8 بقوة 360 كيلووات/490 حصان.

ولم تكشف هونشي بعد عن أية بيانات تقنية تتعلق بسعة البطاريات ومدى السير الكهربائي.