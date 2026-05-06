تصدر اسم الفنانة وملكة جمال مصر لعام 2025، إيرينا يسري، تريند مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية بعد استغاثتها من لاجىء سوداني كان يطاردها، مؤكدة أنها باتت تشعر بالخطر منذ حصولها على اللقب ودخولها مجال التمثيل.

نستعرض لكم معلومات عن إيرينا يسري في السطور التالية:

- تخرجت إيرينا يسري عام 2021.

- تعمل طبيبة أسنان.

- حصلت على دبلومة في التجميل.

- شاركت في موسم دراما رمضان 2026 بمسلسل "كلهم بيحبوا مودي" بطولة الفنان ياسر جلال.

- حصدت لقب ملكة جمال مصر العالمية لعام 2025.

- يبلغ طولها 162 سم.

- من مواليد القاهرة.

- تؤكد تمسكها بممارسة مهنتها إلى جانب نشاطها الفني.

- تفضل ممارسة اليوجا وأداء التمارين داخل صالة الألعاب الرياضية.

- جمعت بين عملها في مجال طب الأسنان ونشاطها في دعم حقوق المرأة.

- تتبع نظاما غذائيا يعتمد على البروتين في الإفطار والوجبات المشوية في الغداء مع تقليل الكربوهيدرات.

- فازت بجائزة المواهب وتلقت عروضا تمثيلية لكنها أكدت أنها لن تتخلى عن مهنة الطب.

- تطوعت لمدة 4 سنوات في حملة "أنت الأهم" لدعم الفتيات المعرضات للعنف الأسري أو التحرش أو الابتزاز الإلكتروني.

وكانت إيرينا يسري ، كتبت عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام": "أنا حياتي في خطر، أول مرة أكتب بالشكل ده، ودايمًا محافظة على خصوصية حياتي، لكن لما الأمر يهدد حياتي ومستقبلي والناس اللي حواليا، مقدرتش أسكت.. من ساعة ما حصلت على لقب ملكة جمال مصر وشاركت في أول مسلسل ليا، وفي شخص اسمه بلال بيتابعني وبيكتبلي تعليقات غريبة جدًا، وكان فاكر نفسه شخصية من المسلسل وعايش في وهم".

وأوضحت ايرينا يسري: "الموضوع تطور وبقى يعرف أنا موجودة فين، وييجي الأماكن اللي أنا فيها ومعاه خاتم وبيقول ده خاتم جوازنا! وصورته وهو قدام عربيتي وبيهددني إن أي حد يقرب مني هيأذيه" مشيرة إلى أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، قائلة: "تعدى على السائق الخاص بيا، وبقى بيروحلي مكان شغلي في العيادة والمستشفيات، وسببلي مشاكل كبيرة، وبقيت بخاف أنزل الشارع".

وأضافت: "في شهود على اللي بيحصل، لكنه بيهرب أول ما الناس تتجمع، ومش بنلحق نتصرف أو نبلغ الشرطة، والموضوع بقاله شهور، ووصل إنه بيهدد أي حد يقرب مني، وده خلّى الناس اللي حواليا تخاف، وحتى السائق ساب الشغل بعد ما اتضرب".

وأعادت إيرينا يسري، نشر صورة على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام" من بطاقة الشاب "بلال" والذي تضمنت تفاصيلها وثيقة تسجيل لاجئ لدى مفاوضية شئون اللاجئين، ويحمل الجنسية السودانية.

