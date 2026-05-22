كشف الفنان عمرو القاضي، كواليس تجربته في فيلم "أسد" موضحا أن والدته توفيت خلال تصويره وشرائه اكسسوارت من تركيا.

عمرو القاضي يكشف كواليس تجربته في أسد

وقال عمرو، في بيان صحفي عن الفيلم: "أدواتي لتقمص الشخصية هو قيامي بعمل بحث مع الباحث الخاص للفيلم الأستاذ علاء عزمي لشكل مصر في الفترة الزمنية المحددة سواء سياسيا أو اجتماعيا كي استوعب شكل هذه الفترة وطبيعتها وطبيعة العبيد وقتها وكيف كان المجتمع يتعامل مع العبيد ومن هنا صنعت تصور للشخصية وعملت عليه مع المخرج والسيناريست محمد دياب".

وتابع: "بعدها بدأت التجهيز لشكلها الخارجي واشتريت بعض الإكسسوارات من تركيا فهى شخصية عنيفة مجردة من الرحمة لها فلسفة غريبة لحماية تجارته فهى شخصية مركبة جدا وصعبة في باطنها رغم ظاهرها الذي يبدو سهلا

ولهذا قمت بشراء أدوات واكسسورات من الحلق للخواتم والعصا التي قمت بمسكها في الفيلم والعرض الخاص".

وعن أصعب المشاهد، أوضح: "كلها صعبة وليست سهلة وأصعبها بالنسبة لي مشهد يتعلق بذكرى شخصية لن تمحى من ذاكرتي مشهد مواجهتي لمحمد رمضان وكنت وقتها قد نقلت والدتي للمستشفى بين الحياة والموت وكان لابد من ذهابي للتصوير لعدم إمكانية تأجيله ومشاهد المعارك كانت صعبة فالمعركة الأخيرة مثلا صورناها في أسبوع كامل وتوفيت والدتي خلال التصوير".

وبشأن العمل مع محمد رمضان وعلي قاسم ورزان جمال، قال: "كان عملا ممتعا ورغم قسوة ظروف العمل فكلنا كنا متعاونين جدا ليظهر كل منا في أفضل حالاته رغم صعوبات في التصوير فقد غرزنا في الوحل ولم نستطيع التحرك في بعض المشاهد".

وعن تقديمه شخصية الشرير، أضاف: "بها جانب تحدي كبير وهو توحد المشاهد مع الشخصيه فقد قابلني عدد من الجمهور الكاره لي بشكل شخصي بسبب الدور الذي قمت به

ولكن بدون شر لا يوجد دراما فالشر هو من يصنع الدراما تختلف بالطبع من شخصية أخر تقديم وهو يحب التنوع عموما".

أحداث فيلم أسد وأبطاله

فيلم أسد تدور أحداثه في إطار اجتماعي، وتتخذ القصة من القرن التاسع عشر زمنا لها، لتحكي عن طفل يُختطف من أسرته في إحدى الدول الأفريقية ويُباع في مصر ليصبح عبدًا ويقع في حب امرأة حرة، وتنقلب حياته رأسا على عقب عندما يطالب بحريته ممن سلبوه إياها.

شارك في تأليف فيلم أسد: محمد وشيرين وخالد دياب، فكرة وإخراج محمد دياب، بطولة محمد رمضان، رزان جمال، كامل الباشا، عمرو القاضي، علي قاسم، إسلام مبارك، إيمان يوسف، مصطفى شحاتة، وظهور خاص لـ ماجد الكدواني وأحمد داش.

