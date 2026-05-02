أحيا الهضبة عمرو دياب، مساء أمس الجمعة، حفله الغنائي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة تحت عنوان "الحكاية" بحضور جماهيري كبير.

عبدالله وكنزي دياب يغنيان بحفل والدهما بالجامعة الأمريكية

وشهد حفل عمرو دياب، ظهور نجليه عبدالله وكنزي على المسرح ومشاركته غناء أغنية "ناقصاك القعدة" التي سبق أن طرحها خلال شهر رمضان بأحد الاعلانات.

قدم عمرو دياب بالحفل عددا كبيرا من أغانيه وخاصة ألبومه الأخير "خطفوني"، وتفاعل الجمهور معه في الغناء، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات من الحفل عبر حساباتهم.

أسعار تذاكر حفل عمرو دياب بالجامعة الأمريكية

وجاءت أسعار تذاكر حفل عمرو دياب بالجامعة الأمريكية على تدرج كبير وتفاوتت فيما بينها، حيث تم طرح 7 فئات من التذاكر، بدأت الفئة الأولى بـ 1000 جنيه مصري ، الفئة الثانية منطقة المشجعين بسعر 2150 جنيها، وفي الفئة الثالثة الصف الأمامي و 6000 جنيه مصري، بلاتيني: 6000.

طرح تذكرة خاصة لعشرة أشخاص وسعرها 175 ألف جنيه

طرح تذكرة أخرى سعرها مليون جنيه لـ 15 شخصا (VIP).

