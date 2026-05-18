كشف النجم محمد رمضان، عن عدة تصريحات خلال لقائه ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة MBC مصر، منها غيابه عن الدراما التليفزيونية وأجره في مسلسل الأسطورة ونصيحته للشباب.

نستعرض لكم أبرز ما قاله محمد رمضان مع عمرو أديب في السطور التالية:

- "أنا قعدت 3 سنين في البيت، وغيابي عن الدراما كان بإرادتي، وكنت بشوف إشاعات كتير ده ممنوع.. كنت عايز أركز في فيلم أسد".

- "دخلت الدراما بعد نجاحي في السينما، ومش هنسى فضل السينما عليا، وكان تخوفي من الدراما إنها تاخدني من السينما وقد كان، فجأة لقيت نفسي عامل 8 مسلسلات وأنا سني 36 ولا 37 سنة".

- "بعد التعاقد على (الأسطورة).. كنت الأعلى أجرا بـ 45 مليون جنيه".

- "أنا دلوقتي بأسس جمعيتي الخيرية الأولى، لأن في الآخر الرقم ده أنا بشوف الناس شركاء فيه".

- "يوم ما فكرت أمثل وعشقت هذه المهنة ولا كان في دماغي أكسب منها فلوس".

- "كنت بروح أنا وأصحابي نكنس المسرح عشان عايزين نمثل".

- عن جدل الأعلى أجرا، قال رمضان: "بشوف إن سببها سني، مثلا لما كان أعلى أجر في مصر أستاذ عادل إمام مكانش في حد عمره يقول أنا أعلى أجر. هو فكرة إزاي في السن ده وبياخد الرقم ده، في فكرة تعالوا نرخم عليه ... أنا حتى لما قلت أعلى أجر كنت عامل "الأسطورة" وكنت صغير".

- "أنا روحت إفريقيا وكإني ولا حاجة، وكانوا يحجزولي في الأوتيل أوضة دوبل أنا وأخويا".

- "سنة 2019 في نجم طلبت أقابله رفض يقابلني، هذا النجم في 2020 عملنا مع بعض أغنية عالمية كبيرة جدا وهو اللي طلب، لأنه بدأ يشوف خطوات".

- "فكرة إني أدفع فلوس لمغني عشان يشتغل معايا ده شيء مرفوض تماما".

- "نصيحتي للشباب الصغير.. سيدنا علي كرم الله وجهه قال من أخذ شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، لازم الفنان التاني يكون شايف إن التعاون علاقة فوز".

- "من الحاجات اللي كنت أغير منها جدا زمان قبل ما أعمل أول مسلسل إنه ليه جمهورنا المصري يعلق صورة ممثل تركي في البيت، عشان عامل مسلسل ناجح في مصر؟ فين نجومنا؟ لما عملت "ابن حلال" ولقيت الناس بتعلق صورة "حبيشة" ومحلات وميكروباصات كإن ربنا بيقولي أنا هراضيك".

- "الستات مهمين جدا.. مثلا في حياتي أمي أول من آمنت بي، وزوجتي من أول الناس اللي شجعتني في الغناء".

- "صفات الست اللي أحبها هي مراتي، وأحب الست العاقلة، حتى لو أصغر تبقى أكبر بدماغها".

- أول عربية جبتها كانت 128 مستعملة والفتيس عطل وأنا رايح اللوكيشن ورجعت بضهري من أبو رواش لحد البيت وفضلت أسبوع رقبتي وجعاني.



