أزمة بسبب إسرائيل.. كواليس الدورة الـ 70 لمسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" 2026

كتب : مروان الطيب

11:22 م 16/05/2026
    حفلات يوروفيجن 2026
تشهد العاصمة النمساوية فيينا، مساء اليوم السبت حفل ختام الدورة الـ 70 لمسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" 2026.

وعلى الرغم من الاستعدادات لحفل الختام، إلا أن مسابقة "يورفيجن" هذا العام واجهت هجوما كبيرا واحتجاجا على مشاركة الكيان الصهيوني.

إذ شهدت فيينا تظاهرات عدة احتجاجًا على مشاركة إسرائيل، وأعلنت عدد من الدول الأوروبية انسحابها من الفعاليات ومقاطعة المسابقات، ومن بينهم أيرلندا، وأيسلندا، وهولندا، وسلوفينيا، وإسبانيا، وذلك احتجاجًا على مشاركة إسرائيل في حربها على غزة.

أيرلندا تعلن انسحابها من مسابقات "يوروفيجن" 2026

أكدت هيئة الإذاعة والتلفزيون الأيرلندية (RTÉ) في ديسمبر الماضي، أن أيرلندا لن تُشارك في مسابقة هذا العام ولن تبثها، وذلك بعد أن أكد اتحاد البث الأوروبي السماح لإسرائيل بالمشاركة.

كان الثنائي الفنلندي، عازفة الكمان ليندا لامبينيوس ومغني البوب بيت باركونين، الأوفر حظاً للفوز في نهائي المسابقة الذي ضم 25 دولة، إذ أشعلا المسرح الضخم في قاعة ستادتهال بفيينا في نصف النهائي الأول يوم الثلاثاء بأغنية "ليكينهايتين" (قاذفة اللهب).

كما كانت الأسترالية دلتا غودريم، التي باعت تسعة ملايين ألبوم، في أوج تألقها، وفقاً لأحدث استطلاع رأي إعلامي، والذي وضعها في المركز الأول بعد أدائها المذهل في نصف النهائي، حيث حلقت في الهواء فوق بيانو متلألئ.

يبدأ النهائي في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أيرلندا، ومن المتوقع أن يحضر أكثر من 10 آلاف من عشاق مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن) بأكبر قاعة في النمسا.

