نشرت الإعلامية سهير جودة صورة أرشيفية للفنان الراحل هاني شاكر على أرضية الملعب من كواليس إحدى مباريات نادي الزمالك وكان برفقته لاعب نادي الزمالك محمد صبري، بالتزامن مع مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري التي تقام مساء اليوم السبت في نهائي بطولة الكونفدرالية على استاد القاهرة الدولي.

وكتبت سهير جودة على الصورة: "النهاردة الزمالك بيلعب، ويارب تكون ليلة تفرّح القلوب، حتى اللي ساكنة السما، محمد صبري وهاني شاكر… أرواح بتحب الأبيض، ويارب النهارده أرواحهم تفرح زي ما فرّحوا الناس كتير".

رحيل الفنان هاني شاكر

رحل الفنان هاني شاكر يوم الأحد 3 مايو 2026 عن عمر يناهز 73 عاما بعد صراع مع المرض وذلك بإحدى المستشفيات في باريس، وسط حزن جموع الشارع المصري والعربي على فراق "أمير الغناء العربي".

وأقيمت صلاة الجنازة بمسجد أبو شقة في الشيخ زايد وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلاميين الذين ودعوا هاني شاكر إلى مثواه الأخير.

كواليس عزاء الفنان الراحل هاني شاكر

أقيم عزاء الفنان الراحل هاني شاكر بمسجد أبو شقة بمنطقة بالم هيلز بمدينة السادس من أكتوبر، وسط حضور عدد كبير من ألمع الأسماء في مختلف الأوساط سواء الفنية أو الغنائية أ وحتى الرياضية، إلى جانب حضور عدد من الشخصيات العامة والسياسيين منهم الفنان الكبير حسين فهمي، الفنان مصطفى كامل، الفنان محمد حماقي، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق فاروق جعفر، جمال مبارك نجل الرئيس السابق محمد حسني مبارك، الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، الإعلامية لميس الحديدي، الكاتبة فاطمة نعوت، المستشار خالد محجوب، وزير البترول الأسبق سامح فهمي، الفنانة مي فاروق، الفنان محمد العمروسي، النجمة ليلى علوي، أشرف زكي، الفنان أحمد خالد صالح، الراقصة الاستعراضية دينا، الفنان ماجد المصري، الفنانة والإعلامية منى عبد الغني، في وداع أخير لأمير الغناء العربي هاني شاكر.

