انهارت الفنانة هبة عبد الغني من البكاء على الهواء، خلال حديثها عن أصعب الفترات التي مرت بها في حياتها، كاشفة تفاصيل معاناة والدتها مع المرض حتى وفاتها.

تفاصيل إصابة والدتها بفيروس كورونا

وخلال لقائها في برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا على قناة CBC، أوضحت "هبة" أن السنوات الثلاث الأخيرة كانت من أقسى ما مرت به، حيث كانت المرافق الوحيد لوالدتها، وتتحمل مسؤولية رعايتها بشكل كامل.

وأضافت أن والدتها عانت من مضاعفات خطيرة بدأت بإصابتها بفيروس "كورونا" ما أدى إلى ارتفاع نسبة التجلط، خاصة مع تاريخها المرضي في القلب وخضوعها لعملية قلب مفتوح، قبل أن تتعرض لجلطة حادة، ومع محاولة إنقاذها بالقسطرة، لم تتحمل الكلى الصبغة، لتدخل في فشل كلوي.

وأشارت هبة عبد الغني إلى أنها كانت تواصل عملها الفني في تلك الفترة الصعبة، حيث كانت تقدم شخصية "ريم" على المسرح، رغم حالتها النفسية المنهكة، مؤكدة أنها كانت تبكي خلف الكواليس وتواجه صعوبة في تقديم مشاهدها.

كواليس مسلسل "رأس الأفعى"

شاركت الفنانة هبة عبدالغني، في مسلسل "رأس الأفعى"، الذي عرض في دراما رمضان 2026، واستعرض مخططات جماعة الإخوان الإرهابية ومحاولاتها تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية لزعزعة الأمن والاستقرار داخل البلاد.

شارك ببطولة المسلسل كل من أمير كرارة، أحمد غزي، شريف منير، كارولين عزمي، مراد مكرم، ماجدة زكي، تأليف هاني سرحان ونسمة سمير، إخراج محمد بكير.

