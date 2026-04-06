إعلان

انهيار هبة عبد الغني على الهواء.. تحدثت عن قصة مؤثرة لمرض والدتها

كتب : معتز عباس

08:58 م 06/04/2026 تعديل في 09:16 م

الفنانة هبة عبد الغني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انهارت الفنانة هبة عبد الغني من البكاء على الهواء، خلال حديثها عن أصعب الفترات التي مرت بها في حياتها، كاشفة تفاصيل معاناة والدتها مع المرض حتى وفاتها.

تفاصيل إصابة والدتها بفيروس كورونا

وخلال لقائها في برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا على قناة CBC، أوضحت "هبة" أن السنوات الثلاث الأخيرة كانت من أقسى ما مرت به، حيث كانت المرافق الوحيد لوالدتها، وتتحمل مسؤولية رعايتها بشكل كامل.

وأضافت أن والدتها عانت من مضاعفات خطيرة بدأت بإصابتها بفيروس "كورونا" ما أدى إلى ارتفاع نسبة التجلط، خاصة مع تاريخها المرضي في القلب وخضوعها لعملية قلب مفتوح، قبل أن تتعرض لجلطة حادة، ومع محاولة إنقاذها بالقسطرة، لم تتحمل الكلى الصبغة، لتدخل في فشل كلوي.

وأشارت هبة عبد الغني إلى أنها كانت تواصل عملها الفني في تلك الفترة الصعبة، حيث كانت تقدم شخصية "ريم" على المسرح، رغم حالتها النفسية المنهكة، مؤكدة أنها كانت تبكي خلف الكواليس وتواجه صعوبة في تقديم مشاهدها.

كواليس مسلسل "رأس الأفعى"

شاركت الفنانة هبة عبدالغني، في مسلسل "رأس الأفعى"، الذي عرض في دراما رمضان 2026، واستعرض مخططات جماعة الإخوان الإرهابية ومحاولاتها تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية لزعزعة الأمن والاستقرار داخل البلاد.

شارك ببطولة المسلسل كل من أمير كرارة، أحمد غزي، شريف منير، كارولين عزمي، مراد مكرم، ماجدة زكي، تأليف هاني سرحان ونسمة سمير، إخراج محمد بكير.

هبة عبد الغني نجوم الفن مرض كورونا رأس الأفعى

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"العين فلقت الحجر".. 5 أبراج تحت تأثير الحسد خلال 2026
علاقات

"العين فلقت الحجر".. 5 أبراج تحت تأثير الحسد خلال 2026
مي الغيطي تروج لفيلم "The Mummy" في شوارع لوس أنجلوس
زووم

مي الغيطي تروج لفيلم "The Mummy" في شوارع لوس أنجلوس
الإندبندنت: مصر وجهة آمنة للسياحة ولا تأثير للصراعات
أخبار مصر

الإندبندنت: مصر وجهة آمنة للسياحة ولا تأثير للصراعات
ليلة حزن في جهينة.. قصة وفاة شاب وأمه وطفله بحادث صحراوي سوهاج (فيديو
أخبار المحافظات

ليلة حزن في جهينة.. قصة وفاة شاب وأمه وطفله بحادث صحراوي سوهاج (فيديو
ترامب: تدمير جسور إيران ومحطات الطاقة سيستغرق أربع ساعات
شئون عربية و دولية

ترامب: تدمير جسور إيران ومحطات الطاقة سيستغرق أربع ساعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

قرار جمهوري بإقرار تعديلات قانون الضريبة العقارية.. حوافز جديدة وتسهيلات
حقيقة تعليق الدراسة يومي الأربعاء والخميس بسبب التقلبات الجوية
لمدة 20 ساعة.. قطع المياه عن 5 مناطق في الإسكندرية غدًا
تنظيم الاتصالات يكشف تفاصيل الشريحة المخصصة للأطفال
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف سفينة هجومية وحاملة مروحيات أمريكية
واشنطن تتسلم رد إيران على مقترح وقف الحرب |تفاصيل
مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق