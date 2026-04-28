صور..نور الفلاح تحتفل بعيد ميلاد حبيبها آل باتشينو مع الأصدقاء

كتب : مروان الطيب

09:30 ص 28/04/2026
    نور الفلاح مع ال باتشينو في عيد ميلاده
    كواليس احتفال ال باتشينو بعيد ميلاده
    نور الفلاح تحتفل بعيد ميلاد النجم آل باتشينو
    نور الفلاح تحتفل بعيد ميلاد ال باتشينو
    ال باتشينو
    ال باتشينو يحتفل بعيد ميلاده

احتفلت الكويتية نور الفلاح بعيد ميلاد حبيبها النجم العالمي آل باتشينو الـ 86 هذا العام، في أحدث ظهور لها على السوشيال.
نشرت نور الفلاح صورا من كواليس عيد الميلاد عبر حسابها على "انستجرام"، ظهر خلالها آل باتشينو وهو يرقص احتفالا بذكرى ميلاده وسط عدد من الأصدقاء المقربين، وكتبت نور الفلاح على إحدى الصور: "عيد ميلاد سعيد لأحلى واحد في أي غرفة، نور الفلاح تحبك".

احتفل النجم الأمريكي، آل باتشينو بمولوده من صديقته الكويتية نور الفلاح وذلك وفقاً للمتحدث الرسمي ستان روزنفيلد في تصريحات لموقع "TMZ" والذي كشف عن اسم المولود ونوعه وهو ذكر وأطلق عليه آل باتشينو اسم "رومان".

وأكد موقع "TMZ" في تقريره عن النجم الأمريكي أن "آل باتشينو" يستمتع بوقته مع صديقته واللذان ظهرا معاً بأحد المطاعم في مدينة لوس أنجلوس أول أمس الأربعاء وكانت "نور" هي التي تقود السيارة بجانبها آل باتشينو ولاحظ البعض وجود كرسي أطفال بالمقعد الخلفي للسيارة ولكن بدون الطفل "رومان".

وكانت قد تداولت أنباء خلال الفترة الماضية عن حمل "نور الفلاح" من آل باتشينو وهو ما اثار جدلاً كبيراً نظراً لتقدم "ال باتشينو" في العمر وبلوغه سن الـ 83 حتي أن آل باتشينو نفسه أنزعج من الأمر في البداية وطالبها بتحليل "DNA" للوقوف على حقيقة الأمر.

أعمال ينتظر عرضها آل باتشينو قريبا

يشارك آل باتشينو ببطولة عدد من الأعمال السينمائية خلال الفترة المقبلة منها فيلم التشويق "Assassination" ويشاركه البطولة جون ترافولتا وشيا لابوف ولم يتم الإعلان عن الميعاد الرسمي لطرحه بدور العرض الأمريكي والعالمي.

