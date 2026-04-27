واشنطن (أ ش أ)

اجتمع فريق الأمن القومي التابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، لبحث مقترح إيراني يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتأثيرها على حركة التجارة والطاقة عالميا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن الاجتماع تناول المقترح الإيراني، مشيرة إلى أن المناقشات لا تزال جارية دون الكشف عن تفاصيل بشأن نتائجه أو طبيعة الموقف الأمريكي منه حتى الآن.

وأضافت أن ترامب سيتناول الملف في وقت لاحق.

وبحسب تقارير، يتضمن الطرح الإيراني إعادة فتح الممر المائي الحيوي مقابل ترتيبات أوسع مع واشنطن، في حين تواصل الولايات المتحدة التأكيد على ثوابتها، خاصة ما يتعلق بمنع إيران من تطوير سلاح نووي.

ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الشرايين الحيوية في العالم، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من إمدادات النفط العالمية، ما يجعل أي تحرك بشأنه محط أنظار الأسواق والدول الكبرى على حد سواء.