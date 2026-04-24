أقيم مساء اليوم الجمعة، حفل افتتاح الدورة الـ74 لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في الفترة من 24 أبريل حتى 1 مايو 2026، وذلك بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان.

وشهد حفل الافتتاح حضور عدد كبير من نجوم الفن هم رياض الخولي، خالد الصاوي، سماح أنور، أمينةخليل، يسرا اللوزي، أحمد غزي وآخرين.

كواليس الدورة الـ 74 لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما

كشفت إدارة المهرجان عن قائمة المكرّمين لهذا العام من الفنانين وصُنّاع السينما والإعلام ، إذ تقرر منح جوائز الريادة السينمائية لكل من خالد الصاوي، صابرين، رياض الخولي، وسماح أنور، تقديرًا لمسيرتهم الفنية المتميزة.

كما تمنح جائزة المركز الخاصة للمونتيرة الدكتورة غادة جبارة، بينما تذهب جائزة فريد المزاوي إلى السيناريست مجدي صابر، ويحصل المخرج مجدي أحمد علي على جائزة الأب يوسف مظلوم، في حين يُمنح الإعلامي أسامة منير جائزة التميز الإعلامي.

وفي فئة جوائز الإبداع الفني، تم اختيار كل من الفنان محمد الصاوي، الموسيقار خالد حماد، الفنانة چومانا مراد، الناقدة ماجدة موريس، ومدير التصوير مازن المتجول.

مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما

مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، هو مهرجان سينمائي مصري، ويعد أقدم مهرجان سينمائى بمنطقة الشرق الأوسط، ومن أعرق المهرجانات السينمائية في مصر إن لم يكن أعرقها حيث بدأ منذ عام 1952، ومن أقدم المهرجانات الفنية المحلية في مصر التي تقام سنوياً بشكل منتظم، ويشهد حضور عدد كبير من ألمع النجوم والإعلاميين.

هل يلتقي باسم سمرة بـ محمد رمضان في السباق الرمضاني لعام 2027؟

كواليس إجراء خالد الصاوي عملية التكميم.. وهذه وصيته لـ ماجد المصري



