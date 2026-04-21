إعلان

كتب : مروان الطيب

05:03 م 21/04/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    كواليس تكريم ليلى علوي في مهرجان أسوان
  • عرض 6 صورة
    ليلى علوي في حفل افتتاح مهرجان أسوان لأفلام المرأة (1)
  • عرض 6 صورة
    ليلى علوي في حفل افتتاح مهرجان أسوان لأفلام المرأة (3)
  • عرض 6 صورة
    ليلى علوي في حفل افتتاح مهرجان أسوان لأفلام المرأة (4)
  • عرض 6 صورة
    ليلى علوي في حفل افتتاح مهرجان أسوان لأفلام المرأة (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

احتفلت النجمة ليلى علوي بتكريمها من قبل إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، وذلك بحفل الافتتاح الذي أقيم مساء أمس الاثنين.

ونشرت ليلى علوي صورا من كواليس حفل الافتتاح والتكريم عبر صفحتها على "انستجرام" وكتبت: "من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة ومن قلب أسوان الساحرة، استلمت امبارح جائزة إيزيس ..الجايزة اللي اسمها لوحده مسؤولية كبيرة ومعنى أعمق من مجرد تكريم".

وتابعت: "إيزيس مش بس اسم جايزة لكنها رمز للقوة، للصبر، وللقدرة على الاستمرار رغم كل التحديات. ويمكن عشان كده الجايزة دي لمستني بشكل مختلف، حسّستني إن كل خطوة، بكل تعبها وشكّها، كان ليها معنى".

واختتمت حديثها قائلة: "من قلبي بقول شكراً لأسوان، شكراً لإيزيس وليحيا الفن، وتحيا الحكاية، وتحيا مصر".

اخر مشاركات ليلى علوي الفنية

وكانت آخر مشاركات ليلى علوي الفنية بفيلم "المستريحة" عام 2025، وشارك في بطولة الفيلم كل من محمود الليثي، نور قدري، مصطفى غريب، عمرو وهبة، تأليف محمد عبد القوي وأحمد أنور، إخراج عمرو صلاح.

أعمال تنتظر عرضها ليلى علوي قريبا

تنتظر النجمة ليلى علوي عرض أحدث أعمالها السينمائية هذا العام بعنوان "ابن مين فيهم؟".

تدور أحداث الفيلم حول رشدي، رجل الأعمال المستهتر، يعيش حياة بلا قيود أو التزامات، حتى تنقلب حياته بالكامل بعد وفاة عمته التي تركت له ميراثًا ضخمًا بشرط العثور على ابنه من إحدى زيجاته العابرة. ترافقه المحامية ماجدة في هذه المهمة، لكن الخلافات بينهما تخلق توترًا دائمًا ومواقف متشابكة.

ويشارك بطولة الفيلم كل من رانيا يوسف، شيماء سيف، ويزو، أحمد عصام السيد، تأليف لؤيالسيد، إخراج هشام فتحي.

أحدث الموضوعات

بالصور.. نجوم فيلم "برشامة" في حفل ختام مهرجان هوليوود للفيلم العربي
زووم

بالصور.. نجوم فيلم "برشامة" في حفل ختام مهرجان هوليوود للفيلم العربي
لأول مرة.. المركزي يسمح لتطبيق "ريمت" بتحويل الأموال للعملاء إلكترونيا
أخبار البنوك

لأول مرة.. المركزي يسمح لتطبيق "ريمت" بتحويل الأموال للعملاء إلكترونيا
هل تلجأ مصر لطلب قرض إضافي من صندوق النقد وسط استمرار حرب إيران؟
اقتصاد

هل تلجأ مصر لطلب قرض إضافي من صندوق النقد وسط استمرار حرب إيران؟
هاني شاكر وأبو زهرة بينهم .. 3 نجوم في حالة حرجة تطاردهم الشائعات
زووم

هاني شاكر وأبو زهرة بينهم .. 3 نجوم في حالة حرجة تطاردهم الشائعات
"دويتو عالمي".. محمد رمضان ينتهي من تصوير كليبه الجديد مع الألماني Mero
زووم

"دويتو عالمي".. محمد رمضان ينتهي من تصوير كليبه الجديد مع الألماني Mero

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

زيادة الأجور 21% من يوليو.. مدبولي: تشكيل لجنة أزمة لمتابعة تداعيات الحرب وتأمين السلع
مقترح برلماني يتيح للنساء الطلاق من الزوج المدمن أو المريض نفسياً.. تفاصيل
نهاد أبو القمصان لمجدي الجلاد: مفيش حاجة اسمها طلاق برة المحكمة- فيديو
"حرب المضايق".. هل تزيد احتمالات الانفجار متعدد الجبهات في الشرق الأوسط؟