تامر حسين ينشر كواليس تسجيل "بينسوا إزاي" لـ أحمد سعد

كتب : نوران أسامة

03:37 م 16/04/2026

أحمد سعد

شارك الملحن تامر حسين مقطع فيديو من كواليس تسجيل أغنية "بينسوا إزاي" للفنان أحمد سعد، والتي طُرحت ضمن أغنيات ألبومه الجديد.

ونشر تامر حسين الفيديو عبر حسابه الخاص على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "من كواليس تسجيل بينسوا إزاي مع زمايلي صناع الأغنية".

وكان الفنان أحمد سعد طرح عددًا من أغاني ألبومه الجديد يوم الأربعاء، حيث أطلق في الخامسة مساءً أغنيتي "الغاليين" و"اتغابيت"، ثم في السادسة مساءً أغنيتي "وصلت معاك" و"بينسوا إزاي"، إلى جانب أغنية "أنا مش فاهمني".

ويتعاون سعد في ألبومه الجديد مع عدد من أبرز صناع الموسيقى، من بينهم الملحن محمد مدين والشاعر تامر حسين، في تجربة يغلب عليها الطابع الحزين.

اقرأ أيضًا:

نتائج إيجابية لفحوصات المخدرات لبوراك دينيز وسيرا بيرينتش تثير الجدل

"قريبًا".. أحمد عبدالوهاب يروج لمسلسله الجديد بصورة من الكواليس

بعد غياب| فارس يطرح أغنية "جمال يا ساتر".. ويعلق: "واحشني الغناء"

محمد العدل يعلق على تأهل بايرن ميونخ بعد فوزه على ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

بكلمات مؤثرة.. نادين الراسي تدعم لبنان: "مستعدين نسقيها بالدمع"

أحمد سعد تامر حسين أغنية بينسوا إزاي

