شارك الملحن تامر حسين مقطع فيديو من كواليس تسجيل أغنية "بينسوا إزاي" للفنان أحمد سعد، والتي طُرحت ضمن أغنيات ألبومه الجديد.

كواليس أغنية بينسوا إزاي

ونشر تامر حسين الفيديو عبر حسابه الخاص على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "من كواليس تسجيل بينسوا إزاي مع زمايلي صناع الأغنية".

أغاني ألبوم أحمد سعد

وكان الفنان أحمد سعد طرح عددًا من أغاني ألبومه الجديد يوم الأربعاء، حيث أطلق في الخامسة مساءً أغنيتي "الغاليين" و"اتغابيت"، ثم في السادسة مساءً أغنيتي "وصلت معاك" و"بينسوا إزاي"، إلى جانب أغنية "أنا مش فاهمني".

ويتعاون سعد في ألبومه الجديد مع عدد من أبرز صناع الموسيقى، من بينهم الملحن محمد مدين والشاعر تامر حسين، في تجربة يغلب عليها الطابع الحزين.

